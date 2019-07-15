Смартфон в помощь: 10 очень полезных приложений для автопутешествия

Но сориентироваться в многообразии мобильных приложений, которые могут оказаться полезными для автопутешественников, не так-то просто из-за их изобилия. Портал «АвтоВзгляд» выбрал лучшие, разделив их по типу и назначению.

Не забыть главного, не взять лишнего

Любое путешествие начинается со сборов в дорогу. Взять с собой все необходимое и ничего не забыть поможет приложение PackPoint. Оно автоматически составляет чек-листы для всего, что потребуется в отпуске, в зависимости от того, как вы намереваетесь отдыхать. Списками нужных вещей можно делиться со своими попутчиками — для совместных сборов.

Эх, дороги…

Заранее учесть плохое состояние дорог или уже в пути найти подходящий участок дороги для объезда, поможет программа «Автострада».Она показывает состояние дорожного покрытия основных трасс России, Белоруссии и Украины. В основе — карта, на которой отображено текущее состояние дорожного покрытия трасс, по оценке самих водителей. Приложение позволяет находить интересующие дороги и их участки благодаря поиску и фильтрам, оставлять собственные оценки и отзывы, просматривать отзывы других водителей и статистику оценок разных трасс.

А вот водительская социальная сеть Waze в реальном времени показывает на карте все, что происходит на дорогах. Она позволит объехать пробки и аварии, сообщит о ремонте дороги и направит в объезд. А вдобавок, точно спрогнозирует время прибытия к цели.