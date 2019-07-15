Смартфон в помощь: 10 очень полезных приложений для автопутешествия

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Без смартфона мы сегодня из дома не выходим, а уж отправляясь в автопутешествие — и подавно. Да, в дороге он будет особенно полезен, ведь придумано великое множество приложений, призванных сделать дальнюю поездку на автолегкой и приятной, а в случае чего — помочь в решении любых проблем.
Ефим Розкин
Но сориентироваться в многообразии мобильных приложений, которые могут оказаться полезными для автопутешественников, не так-то просто из-за их изобилия. Портал «АвтоВзгляд» выбрал лучшие, разделив их по типу и назначению.

Не забыть главного, не взять лишнего

Любое путешествие начинается со сборов в дорогу. Взять с собой все необходимое и ничего не забыть поможет приложение PackPoint. Оно автоматически составляет чек-листы для всего, что потребуется в отпуске, в зависимости от того, как вы намереваетесь отдыхать. Списками нужных вещей можно делиться со своими попутчиками — для совместных сборов.

Эх, дороги…

Заранее учесть плохое состояние дорог или уже в пути найти подходящий участок дороги для объезда, поможет программа «Автострада».Она показывает состояние дорожного покрытия основных трасс России, Белоруссии и Украины. В основе — карта, на которой отображено текущее состояние дорожного покрытия трасс, по оценке самих водителей. Приложение позволяет находить интересующие дороги и их участки благодаря поиску и фильтрам, оставлять собственные оценки и отзывы, просматривать отзывы других водителей и статистику оценок разных трасс.

А вот водительская социальная сеть Waze в реальном времени показывает на карте все, что происходит на дорогах. Она позволит объехать пробки и аварии, сообщит о ремонте дороги и направит в объезд. А вдобавок, точно спрогнозирует время прибытия к цели.

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Навигация без интернета

Особых пояснений этот тип приложений, думается, не требует. Бумажные карты и атласы практически ушли в прошлое, и теперь нас к нашей цели ведут электронные навигаторы либо навигационные программы в смартфоне или планшете. Такие приложения бывают платными и бесплатными, онлайновыми — требующими доступ в интернет для загрузки карты и прокладки пути, и оффлайновыми — способными строить маршрут и вести по нему совершенно самостоятельно даже когда нет доступа к интернету.

Оффлайновый навигатор Navmii использует карты бесплатные Open Street Map, которые заранее устанавливаются на ваш гаджет. В дополнение к навигатору с его весьма схематичным отображением местности, бывает полезно обзавестись более подробными картами с функцией GPS-позиционирования. Такую задачу с успехом решает приложение All-In-One Offline Maps, в котором доступно большое количество карт, включая классические дорожные, топографические и спутниковые. Все они могут быть открыты в виде слоёв с регулируемой прозрачностью.

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Где подзарядить «мобилу»

Узнать где на вашем пути расположены заправки поможет приложение MultiGO. В нем отображаются виды предлагаемого топлива, их наличие и цены в текущий момент времени, проводимые акции, предоставление скидок и другие сведения, а также наличие сопутствующего сервиса: магазинов, кафе, подкачки шин, мойки, СТО и т. д.

Ищем парковку

В незнакомом городе или местности порой весьма непросто отыскать место для парковки автомобиля. Приложение Parkopedia на сегодняшний день знает более 60 миллионов парковочных мест в 75 странах. Оно поможет не только узнать адрес паркинга и количество свободных мест в данный момент, но и проложить маршрут туда, а также выяснить все о расписании, актуальных ценах и способах оплаты, либо времени бесплатной стоянки. С помощью различных фильтров, таких как «бесплатно» или «принимаются кредитки», можно быстро найти подходящее место для парковки автомобиля.

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Осторожно, треноги!

Приложение MapcamDroid — это так называемый антирадар. Программа предупреждает водителей о радарах, камерах фиксации скорости и засадах полиции. Она использует обширную базу предупреждений, покрывающую дорожную сеть более 80 стран. Но, кроме этого, MapcamDroid может отображать школьные зоны, лежачих полицейских, участки плохих дорог и другие опасности. Приложение может работать как самостоятельно, так и с любой навигационной программой в фоновом режиме.

Помощь на дороге

Быстро решить возникшие в дороге технические проблемы или, при необходимости, вызвать эвакуатор, дает возможность приложение-агрегатор услуг автопомощи — МЭТР. При этом, оно позволяет найти ближайшего и наиболее приемлемого по цене исполнителя, который подвезет топливо, произведет мобильный шиномонтаж, устранит на месте мелкие неисправности, поможет открыть машину или организует перевозку автомобиля. Все действия по заказу происходят прямо в приложении и напоминают заказ такси. Кроме того, в чате приложения можно получить бесплатную консультацию опытных механиков. Ваши координаты приложение определит автоматически.

Полезная проекция на «лобовуху»

В современных автомобилях все чаще встречаются дисплеи, проецирующие показания на ветровое стекло — невероятно удобно! Если на вашей машине такого нет, его можно заменить обычным смартфоном или планшетом. Hudway Go — это навигационное приложение, оптимизированное для работы в режиме проекционного дисплея. Достаточно запустить приложение, положить гаджет на переднюю панель и в стекле появится отражение выводимой на дисплей информации. Hudway Go работает на бесплатных картах OpenStreetMap, выводит необходимый минимум навигационной информации, чтобы не отвлекать от дороги, и сопровождает голосом ведение по маршруту.

Фото avatars.mds.yandex.net
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15 июля 2019
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