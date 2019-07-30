В России скоро начнутся продажи обновленного Foton Tunland

Фото: fotonmall.com
Анонсированный больше года назад обновленный Foton Tunland скоро запустят на российский рынок. Об этом сообщается на официальном сайте китайского бренда. Чем порадует наших соотечественников пикап из Поднебесной, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Продажи рестайлингового Foton Tunland на родном рынке стартовали еще в апреле прошлого года. Сейчас ценник для потребителей из Китая начинается от 94 900 юаней (примерно 873 800 рублей по актуальному курсу).

Tunland после обновления получил иную фальшрадиаторную решетку, перелицованные бамперы и доработанную оптику. Кроме того, автомобиль хвастает защитными пластиковыми накладками на арки, новыми колесными дисками и боковыми зеркалами.

Ожидается, что в России локализуют производство пикапа, оснащенного новым дизельным мотором с индексом D01. Напомним, что дореформенный автомобиль комплектуется 163-сильной дизельной «четверкой» с турбонаддувом объемом 2,8 л.

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30 июля 2019
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