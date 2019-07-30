В России скоро начнутся продажи обновленного Foton Tunland

Продажи рестайлингового Foton Tunland на родном рынке стартовали еще в апреле прошлого года. Сейчас ценник для потребителей из Китая начинается от 94 900 юаней (примерно 873 800 рублей по актуальному курсу).

Tunland после обновления получил иную фальшрадиаторную решетку, перелицованные бамперы и доработанную оптику. Кроме того, автомобиль хвастает защитными пластиковыми накладками на арки, новыми колесными дисками и боковыми зеркалами.

Ожидается, что в России локализуют производство пикапа, оснащенного новым дизельным мотором с индексом D01. Напомним, что дореформенный автомобиль комплектуется 163-сильной дизельной «четверкой» с турбонаддувом объемом 2,8 л.