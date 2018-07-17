Foton объявил о выходе на российский рынок обновленного Tunland

Обновленный Foton Tunland Китае представлен 12 комплектациях: стоимость базовой стартует от 88 800 юаней, это 826 854 рубля по актуальному курсу валют, а ценник топового варианта может дойти до 127 000 юаней, что составляет 1 182 550 «деревянных».

Производитель предлагает пикап как с задним, так и с полным приводом, и две силовых установки на выбор: бензиновым мотор объемом 2,4 л и мощностью 136 л. с. и дизельный Cummins с отдачей 163 «лошадей». В паре с двигателями могут работать как механическая, так и автоматическая коробка передач. Оба агрегата подходят под экологические нормы Euro-5. А для сборки в России рассматривается вариант Tunland и с новым «дизелем» D01 под капотом.

Автомобиль получил обновленный дизайн своей передней части, современную оптику, свежие бамперы, а так же пластиковые расширители арок, новые колесные диски и боковые зеркала.

Интерьер обзавелся новой центральной консолью, выполненной в одном стиле с моделью Sauvana, блоком климат-контроля и мультимедийным комплексом с сенсорным экраном и навигационной системой.

Кстати, дорестайлинговый пикап на сегодняшний момент представлен на российском рынке, его стоимость начинается от 1 549 900 рублей.