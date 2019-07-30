Почему автопром не производит нержавеющие машины

Тем более, что алюминий, пластик, карбон и титан используется в автопроме давно и успешно. И так то оно так, однако стоимость перечисленных материалов и технологические особенности не позволяют применять их сплошь и рядом.

Непрочная нержавейка

Сначала разберемся с нержавейкой. Казалось бы, достаточно дешевая альтернатива обычному оцинкованному кузову, ведь это простая сталь с добавками хрома и никеля, зачастую имеющая зеркальный внешний вид. Нержавейка, как следует из названия — не ржавеет. Однако она тяжелее многих видов стали и мягче. Автомобиль из нее будет дорог в производстве, тяжел и лишен необходимой прочности. История знает применение нержавеющей стали на легендарном DeLorean DMC 12 (та самая машина из культового фильма «Назад в будущее»), однако из нержавейки здесь были лишь внешние панели — сама рама выполнена из композитных материалов.