Почему автопром не производит нержавеющие машины

При покупке автомобиля на вторичном рынке опытный автовладелец сразу обращает внимание на кузов. Если он «зацвел» — о долгой и беспроблемной эксплуатации машины можно забыть. При этом в голову пытливого автомобилиста лезут мысли о всемирном заговоре автостроителей, нарочно-специально отказывающихся от производства кузовов из нержавеющего материала, чтобы раз и навсегда решить проблему ржавчины и гнили.
Тем более, что алюминий, пластик, карбон и титан используется в автопроме давно и успешно. И так то оно так, однако стоимость перечисленных материалов и технологические особенности не позволяют применять их сплошь и рядом.
Непрочная нержавейка
Сначала разберемся с нержавейкой. Казалось бы, достаточно дешевая альтернатива обычному оцинкованному кузову, ведь это простая сталь с добавками хрома и никеля, зачастую имеющая зеркальный внешний вид. Нержавейка, как следует из названия — не ржавеет. Однако она тяжелее многих видов стали и мягче. Автомобиль из нее будет дорог в производстве, тяжел и лишен необходимой прочности. История знает применение нержавеющей стали на легендарном DeLorean DMC 12 (та самая машина из культового фильма «Назад в будущее»), однако из нержавейки здесь были лишь внешние панели — сама рама выполнена из композитных материалов.
Ржавеющий алюминий
А чо же алюминиевые сплавы? Да, они легче стали в несколько раз и более стойкие к ржавчине, однако гораздо дороже, их сложнее варить. Причем у алюминия есть недостатки — он не может обеспечить необходимую прочность.
По этим причинам в последнем Audi A8, первое поколение которой было сплошь алюминиевым, применяются обычные стальные сплавы для улучшения прочностных характеристик при столкновении. Хотя и алюминиевый сплав никуда не делся (58% кузова «восьмерки» сделана из этого материала). К тому же, вопреки заблуждениям, алюминий ржавеет (покрывается белым налетом, затем крошится), хоть и намного медленнее чем обычная сталь. Причина тому — оксидная пленка, которая возникает на материале при контакте с воздухом.
Титановые сплавы прочнее алюминия и лишены его недостатков, но они в 6 раз дороже — цены на автомобили с кузовами из титана начинаются с отметки в нескольких сотен тысяч долларов. Яркий представитель этого клана — Icona Vulcano Titanium за 2,5 млн. долларов.
Карбоновые перспективы
Главный конкурент титана — карбон: композитный материал из полимера и эпоксидной смолы. Он сравним по прочности с титановым сплавом, но еще легче. Ржаветь же, по понятным причинам, в карбоне нечему. Зачастую производители элитных автомобилей используют конструкцию из титана и карбона, комбинируя их преимущества. Такой синтез осуществлен в Pagani Huayra (от 1,3 млн. долларов).
Однако стоит отметить, что автопроизводители все чаще применяют алюминий, композитные материалы и титан в массовых машинах. К примеру, рама BMW i3 выполнена из алюминия и карбона. На бюджетных авто уже несколько десятков лет крылья и многие элементы делают из пластика. Если даже кузов автомобиля сделан из обычной стали, то чаще всего он подвергается двусторонней оцинковке. Голые и неокрашенные кузова уже давно не хранят под открытым небом, нанося затем краску прямо на ржавчину.
В итоге автомобиль 2010 года выпуска начнет гнить намного позже, нежели автомобиль 1980—1990 годов. А новости о возможном удешевлении карбона также дают немалую надежду, что лет через 10 мы будем ездить на машинах, которые не ржавеют вообще.