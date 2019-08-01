Китайцы представили кроссовер-хетчбэк Geely GS для России

Модель, известная ранее как Geely Emgrand GS, в России представят под именем GS. Кросс-хетч будет доступен нашим соотечественникам осенью. Точной даты официальные представители пока не называют.

Если судить по фото, в списке оснащения нового для наших соотечественников авто будет панорамная крыша и боковые зеркала с интегрированными сигналами поворота.

Других подробностей представители бренда пока не раскрывают: комплектации и цены станут известны ближе к старту продаж.