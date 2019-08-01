Китайцы представили кроссовер-хетчбэк Geely GS для России

Модель, известная ранее как Geely Emgrand GS, в России представят под именем GS. Кросс-хетч будет доступен нашим соотечественникам осенью. Точной даты официальные представители пока не называют.
Если судить по фото, в списке оснащения нового для наших соотечественников авто будет панорамная крыша и боковые зеркала с интегрированными сигналами поворота.
Других подробностей представители бренда пока не раскрывают: комплектации и цены станут известны ближе к старту продаж.
Под капотом — 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 133 л. с., потребляющий АИ-92. Движок сочетается с шестискоростной «механикой», либо с роботизированной коробкой передач с аналогичным числом передач. Об этом говорится в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), полученном в июне.
Как писал портал «АвтоВзгляд», впервые представленный в 2016 году GS этой весной обновился, унаследовав 177-сильный турбодвижок от премиального кроссовера Volvo XC40. Правда, для рынка Поднебесной. К нам, увы, приедет дореформенный вариант.