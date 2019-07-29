Когда запрещено включать «поворотник» на Т-образном перекрестке

Чтобы выяснить, когда на перекрестке можно не включать указатель поворота, придется разобрать несколько возможных ситуаций. Во-первых, к подрулевому рычагу, отвечающему за «поворотники», можно не прикасаться, если вы едете по «горизонтальной перекладине» нашей «Т» и не собираетесь поворачивать на «ножку» нашей «буквы», даже если находитесь на второстепенной дороге. А уж ежели вы намерены проехать перекресток по главой, то — тем более нельзя.

Вообще, проезд «Т-образного» по главной дороге, в теории, может обходиться без включения поворителя поворота. Но не всегда, а лишь когда разметка на асфальте и знаки-уазатели однозначно определяют, кто куда едет. Например, когда линии на асфальте четко показывают траекторию движения по главной дороге через перекресток.

С формальной точки зрения, пока ты не собираешься покидать свою полосу движения, пусть и изменяющую свое направление, включать «поворотник» не нужно, даже если съезжаешь с «ножки Т» на «перекладину».

Или наоборот. Если «ножка» многополосная и над каждой полосой развешаны знаки, определяющие движение по ним, то тоже можно не «мигать» — на какую полосу встал, в таком направлении потом и двигаешься.