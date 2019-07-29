Когда запрещено включать «поворотник» на Т-образном перекрестке

Считается, что Т-образный перекресток — это место, где без включения указателей поворота машинам избежать аварий не удастся. На самом деле это совсем не так.
Максим Строкер

Чтобы выяснить, когда на перекрестке можно не включать указатель поворота, придется разобрать несколько возможных ситуаций. Во-первых, к подрулевому рычагу, отвечающему за «поворотники», можно не прикасаться, если вы едете по «горизонтальной перекладине» нашей «Т» и не собираетесь поворачивать на «ножку» нашей «буквы», даже если находитесь на второстепенной дороге. А уж ежели вы намерены проехать перекресток по главой, то — тем более нельзя.

Вообще, проезд «Т-образного» по главной дороге, в теории, может обходиться без включения поворителя поворота. Но не всегда, а лишь когда разметка на асфальте и знаки-уазатели однозначно определяют, кто куда едет. Например, когда линии на асфальте четко показывают траекторию движения по главной дороге через перекресток.

С формальной точки зрения, пока ты не собираешься покидать свою полосу движения, пусть и изменяющую свое направление, включать «поворотник» не нужно, даже если съезжаешь с «ножки Т» на «перекладину».

Или наоборот. Если «ножка» многополосная и над каждой полосой развешаны знаки, определяющие движение по ним, то тоже можно не «мигать» — на какую полосу встал, в таком направлении потом и двигаешься.

Разве что когда белые стрелки на синем фоне показывают «прямо и направо» или «прямо и налево». Тут уж придется обозначить свою дальнейшую траекторию включив соответствующий сигнал поворота.

Хотя, положа руку на сердце, сообщать окружающим о том, куда именно ты собираешься поворачивать на Т-образном перекрестке стоит даже когда двигаешься по главной, строго в соответсвии с разметкой и знаками. Просто потому, что вокруг нас полно водителей, передвигающихся по дорогам в соответствии со своими личными интерпритациями ПДД, а то и вовсе с «понятиями».

Они могут пропустить мимо сознания и разметку, и знаки…

Однако, есть еще одна ситуация, когда можно забыть про «поворотник» на Т-образном пересечении: когда вы подъезжаете по «ножке» к «перекладине», на которой установлено одностороннее движение. Тут мигай-не мигай, а поворот разрешен лишь в одну сторону. Раз нет альтернативы в направлении дальнейшего движения, использовать «поворотник» бессмысленно.

ПДД, авария
29 июля 2019
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