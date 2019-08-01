Опубликованы первые изображения УАЗ-469 нового поколения

Надеемся, что завод увидит скетчи, и это хоть как-то подтолкнет производителя начать думать над сменой поколений модели. Ведь облик УАЗа не меняется уже 47 лет, и сей факт не вселяет оптимизма.

На дворе уже XXI век. Машины стали интереснее внешне, экономичнее, в них много электроники. К сожалению, все это не про Hunter, который будто застрял во временном континууме и никак не может оттуда выехать.