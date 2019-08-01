Опубликованы первые изображения УАЗ-469 нового поколения

Нынешний УАЗ Hunter морально и физически устарел, но завод не спешит снимать свой легендарный олдтаймер с производства. Однако рано или поздно смена поколений неизбежна.
Виктор Васильев

Новый 469-й может выглядеть так, как на скетчах авторства промышленного дизайнера Андрея Фандюхина. Свой проект он назвал «UAZ Bor».

В новом «Хантере» художник соединил черты внедорожника Toyota FJ Cruiser и УАЗа: круглые фары, решетку радиатора, характерные вырезы колесных арок. А дизайн крыши напомнил классический тентованный «верх» УАЗ-469. Выглядит стильно!

Надеемся, что завод увидит скетчи, и это хоть как-то подтолкнет производителя начать думать над сменой поколений модели. Ведь облик УАЗа не меняется уже 47 лет, и сей факт не вселяет оптимизма.

На дворе уже XXI век. Машины стали интереснее внешне, экономичнее, в них много электроники. К сожалению, все это не про Hunter, который будто застрял во временном континууме и никак не может оттуда выехать.

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1 августа 2019
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