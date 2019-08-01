Продается уникальный Mercedes-Benz G500 4x4² кабриолет

«Гелик в квадрате» с огромными колесами и навороченной подвеской был куплен в 2017 году за 250 000 евро, что в рублях приравнивается к 17,7 млн. Но оказалось, что автомобиль по высоте не проходит в гаражный бокс. Поэтому владелец решился на переделку «Мерседеса».

Mercedes-Benz G500 4x4² отрезали крышу и убрали боковые и задние стойки, а также укоротили лобовое стекло. Для езды в непогоду авто оснастили мягким тентом, устанавливаемым вручную. Но, видимо, чтоб два раза не вставать, хозяин авто решил переделать и силовую установку. И четырехлитровый V8 мощностью 422 л. с. «раздули» до 850 «лошадей».

Обладатель уникального «вездехода» — известный шведский горнолыжный гонщик и по совместительству коллекционер автомобилей — Йон Олссон сейчас проживает в Монако. Ценник на тюнингованный «Гелендваген» спортсмен пока не называет.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд», писал о выставленном на продажу Porsсhe 911S 1967 года выпуска. Спорткар, переделанный для трека, оказался с богатой историей: 20 лет кряду он участвовал в гонках.