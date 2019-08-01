В России стартовали продажи нового Suzuki Jimny

В России состоялась премьера новой, четвертой по счету генерации рамного полноприводного внедорожника Suzuki Jimny. Автомобиль уже доступен для заказа во всех дилерских центрах страны. Цена — от 1 359 000 рублей.
Новый Suzuki Jimny получил забавный дизайн и пару модных прибамбасов, вроде помощника при движении на склоне и системы аварийного торможения.
А вот в техническом плане остался таким же утилитарным (читай — древним), о чем свидетельствуют старые, откровенно «уставшие» коробки передач — пятискоростная «механика» и четырехступенчатый «автомат». А еще тут по-прежнему рычаг «раздатки» — привет из 90-х — никакой электроники, только хардкор! Полный привод по схеме Part-Time.
До конца года японцы намерены реализовать у нас 600 машин, причем без малого 70% квот, выделенных на нашу страну, уже исчерпано. Даже несмотря на то, что «Джимни» имеет неубедительную тройку по безопасности в тестах EuroNCAP и больше тянет на рестайлинг, а не свежее поколение.
Впрочем, представители российского офиса на привлечение новой аудитории не шибко-то и рассчитывают. По их мнению, выбирать внедорожник будут преимущественно владельцы дореформенной машины.