В России стартовали продажи нового Suzuki Jimny

До конца года японцы намерены реализовать у нас 600 машин, причем без малого 70% квот, выделенных на нашу страну, уже исчерпано. Даже несмотря на то, что «Джимни» имеет неубедительную тройку по безопасности в тестах EuroNCAP и больше тянет на рестайлинг, а не свежее поколение.

Впрочем, представители российского офиса на привлечение новой аудитории не шибко-то и рассчитывают. По их мнению, выбирать внедорожник будут преимущественно владельцы дореформенной машины.