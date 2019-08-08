Британцы готовят Jaguar F-Type к обновлению

Не исключено, что речь идет даже о новом поколении, хотя наши коллеги из издания Motor1, в чье распоряжение и попали шпионские снимки закутанного в камуфляж Jaguar F-Type, утверждают однозначно — обновление.

Несмотря на маскировку, трудно не заметить, что авто полностью поменяет внешность: новые более узкие фары, переработанная задняя оптика, расширенная решетка радиатора и иные крылья.

По некоторым данным, инженеры даже несколько изменят архитектуру: не исключено, что двухместная модель получит и версию на батарейках.

Ходят слухи, что BMW отдаст британскому спорткару 4,4-литровый турбированный V8 мощностью 560 л. с. Баварский движок придет на смену пятилитровой «восьмерке» с отдачей в 550 «лошадей».

Когда же новинку представят широкой публике? Однозначного ответа нет. Но есть небольшая вероятность, что авто «поспеет» к концу этого года.

Напомним, что сейчас модель для российских потребителей комплектуют двухлитровой «четверкой» с наддувом, развивающей до 300 сил, V6 объемом 3 л на 340 л. с. и вышеупомянутым восьмицилиндровым мотором.