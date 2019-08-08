Советские авто и их аналоги: все ли машины в СССР делали под копирку

Следующая модель Горьковского автозавода ГАЗ-М1 так же являлась копией фордовского Ford-B. Однако силами советских инженеров шасси M1 было доработано с учетом российских дорожных условий. Этот момент и можно считать зарождением советского, а в последствии — и российского автопрома. Лицензионные автомобили, производимые в СССР, дорабатывались и доводились до ума нашими инженерами. И некоторые из предложенных инноваций стали значимыми в мировом масштабе.

Горбатый

Прообразом знаменитого ЗАЗ-965 — «Горбатого» — выступил FIAT 600. Однако внешне и внутри микролитражки существенно различались. Двигатель «Запорожца», как и у «шестисотого», располагался сзади. Но у «Фиата» это был рядный четырехцилиндровый силовой агрегат объемом 750 куб.см. А у «Запора» — V-образный 4-цилиндровый с тем же объемом мощностью 23 л. с. В дальнейшем и объем, и мощность микролитражки из Мелитополя росли. Обе машины оснащались 4-ступенчатой коробкой передач и приводом на задние колеса.