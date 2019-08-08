Советские авто и их аналоги: все ли машины в СССР делали под копирку

Безусловно, первый грузовой автомобиль ГАЗ-АА и легковушка ГАЗ-А, произведенные в СССР, являлись точной копией Ford-AA и Ford-A. В 1929 году, чтобы начать производство первых отечественных автомобилей, пришлось заключить договор с американским автопроизводителем и закупить всю необходимую производственную документацию. А затем американцами и вовсе был спроектирован и построен автозавод под Нижним Новгородом. Строительство заняло три года, и уже в январе 1932 года с конвейера сошел первый советский грузовик ГАЗ-АА, а в декабре этого же года пассажирский фаэтон с открытым верхом ГАЗ-А.
Следующая модель Горьковского автозавода ГАЗ-М1 так же являлась копией фордовского Ford-B. Однако силами советских инженеров шасси M1 было доработано с учетом российских дорожных условий. Этот момент и можно считать зарождением советского, а в последствии — и российского автопрома. Лицензионные автомобили, производимые в СССР, дорабатывались и доводились до ума нашими инженерами. И некоторые из предложенных инноваций стали значимыми в мировом масштабе.
Горбатый
Прообразом знаменитого ЗАЗ-965 — «Горбатого» — выступил FIAT 600. Однако внешне и внутри микролитражки существенно различались. Двигатель «Запорожца», как и у «шестисотого», располагался сзади. Но у «Фиата» это был рядный четырехцилиндровый силовой агрегат объемом 750 куб.см. А у «Запора» — V-образный 4-цилиндровый с тем же объемом мощностью 23 л. с. В дальнейшем и объем, и мощность микролитражки из Мелитополя росли. Обе машины оснащались 4-ступенчатой коробкой передач и приводом на задние колеса.
Подвеска двух автомобилей так же различалась. Сзади у них стояла независимая подвеска, но у ЗАЗа она была усилена, чтобы соответствовать нашим дорогам. Передние же подвески отличались кардинально. В «итальянце» в качестве упругого элемента выступала поперечная рессора. У «Запорожца» — торсион. Тормозные механизмы у «Фиата» — дисковые, «Горбатый» оснащался барабанами, которые весьма уныло, ко всему прочему, замедляли автомобиль.
Единственное, что было снято ЗАЗом у «Фиата» под копирку — подкапотное пространство. Тут, даже знатоки могут растеряться.
Копейка
Легендарный ВАЗ-2101 так же являлся копией FIAT 124. Однако прежде, чем автомобиль встал на конвейер, в его конструкцию было внесено порядка 800 изменений, некоторые из которых удешевили машину и сделали ее более ремонтопригодной.
Например, наши инженеры перенесли распределительный вал в головку блока цилиндров, буквально создав новый — более мощный — мотор; из-за быстрого износа из-за грязных дорог задние дисковые тормоза заменили барабанными; усовершенствовали подвеску, сделав ее более долговечной и упругой; усилили синхронизаторы в коробке передач; увеличили диаметр диска сцепления с «фиатовских» 182 мм до 200 мм и усилили конструкцию кузова.
Баржа
ГАЗ-24 «Волга» — роскошный корабль с задней рессорной подвеской, полностью барабанной тормозной системой. Слух о том, что эту «Баржу» скопировали с Ford Falcon, пожалуй, преувеличение. Однако ничто не мешало советскому автопрому брать лучшее на западе. Видимо поэтому дизайн кузова как седана, так и универсала made in USSR во многом. благодаря «грилю» радиаторной решетки и фактурным выштамповкам на капоте, схож со штатовским «аналогом». Но колесная база у «Волги» была больше. Схема передней подвески походила на «фордовскую» только лишь поперечным расположением рычагов. Задняя же подвеска обоих автомобилей была рессорной, что соответствовало веяниям инженерной моды тех лет.
Разница в моторах между автомобилями колоссальная. Под капот ГАЗ-24 установили существенно переработанный четрехцилиндровый рядный двигатель от 21-й «Волги» производства Заволжского моторного завода, объем которого составлял 2.4 литра, а мощность — 98 л. с. А вот Falcon оснащался рядными шестицилиндровыми моторами объемом от 2.4 до 3.3 литров, мощность которых начиналась от 85 л. с. Американец предлагался как с трехступенчатой «механикой», так и с двухступенчатым «автоматом».
Скорее всего, за прообраз отечественного автомобиля бизне-класса американский Falcon, который предлагался еще и в кузовах «пикап» и «купе», взяли за популярность модели в США. А дальше под успешный дизайн подвели существующую базу. Впрочем, достоверно об этом теперь вряд ли кто-то расскажет.
…Одним словом, в СССР практика заимствования у зарубежных коллег определенных наработок и даже дизайна существовала. И это, как, впрочем, и сейчас не считалось зазорным. Ведь и по сей день можно встретить четырехколесные коллаборации различных автопроизводителей. И нельзя сказать, что инженеры Советского Союза топтались на месте. Напротив, они совершенствовали то, что было уже создано, адаптировали, а то и вовсе придумывали заново. И, согласитесь, у них неплохо получалось.