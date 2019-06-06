Зачем объединились Jaguar Land Rover и BMW

Речь идет не о классических двигателях внутреннего сгорания, а об электрических движках. И действительно, разговоры о том, что именно за ними будущее автопрома, не умолкают уже давно. «Зеленые» технологии станут неотъемлемой частью машиностроения, так же как и беспилотное управление. Хотя и верить в это не очень хочется…

Стоит отметить, что основной мотив сотрудничества Jaguar Land Rover и BMW — это очевидная экономия на стадии закупок у сторонних поставщиков запчастей. И, чего уж греха таить, во время самих разработок это позволит существенно сберечь средства на человеческих ресурсах.

Повторимся, что готовые продукты будут производиться каждой компанией на своих заводах под собственным шильдом. К примеру, Jaguar Land Rover наладит сборку на предприятии в Вулверхэмптоне, уже утвержденном, как центр развития электрификации марки.

Напомним, что и британцы, и баварцы уже преуспели в создании экологически чистых авто. Так, в продуктовой линейке JLR есть крайне удачный электрокроссовер Jaguar I-Pace, получивший, к слову сказать, титул «Автомобиль года 2019». А BMW аж с 2013 года выпускает работающий исключительно на батарейках i3.