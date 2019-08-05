Пять новых моделей Jaguar Land Rover для России

Фото: Autocar
В ближайшие пару лет компания Jaguar Land Rover выведет на рынок сразу пять новых моделей. Все новинки будут построены на новой модульной платформе MLA, позволяющей собирать гибридные и полностью электрические авто. Первым из этой пятерки в шоу-румах мы увидим переродившегося в новой генерации Land Rover Defender.
Светлана Ермолаева

Внедорожник, по инсайдерским данным британского издания Autocar, будет представлен втрехдверном, пятидверном и удлиненном вариантах. Правда, последний появится в продаже не раньше 2022 года, а остальные — до конца года нынешнего. Сборку премиального «вездехода» наладят на мощностях в Словакии.

В ближайшие 12 месяцев публике предъявят свежий представительский седан Jaguar XJ, работающий от батареек. Это будет совершенно новый автомобиль, сохранивший положение флагмана. Но, как ожидается, «четырехдверка» будет больше ориентирована на водителя. По слухам, позже XJ получит гибридную версию.

Еще до начала 2021 года британцы выкатят большой кроссовер Jaguar J-Pace. Будущий конкурент Audi Q8 и BMW X6 будет полностью электрическим.

Кроме того, в семействе Range Rover в конце 2021 года появится пятый «паркетник», встав в продуктовой линейке между Velar и Evoque. И хотя официальной информации о том, как назовут модель, пока нет, можно предположить, что авто получит имя Road Rover: автостроитель зарегистрировал этот товарный знак в прошлом июле.

Затем, в начале 2022 года на рынке будет заявлен LR Range Rover пятого поколения.

Между тем, видимо, чтобы скрасить ожидание нового «Дефендера», JLR представил несколько пакетов для обновления «Защитников» предыдущих генераций, произведенных с 1994-го по 2016 год.

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5 августа 2019
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