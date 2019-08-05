Пять новых моделей Jaguar Land Rover для России

Еще до начала 2021 года британцы выкатят большой кроссовер Jaguar J-Pace. Будущий конкурент Audi Q8 и BMW X6 будет полностью электрическим.

Кроме того, в семействе Range Rover в конце 2021 года появится пятый «паркетник», встав в продуктовой линейке между Velar и Evoque. И хотя официальной информации о том, как назовут модель, пока нет, можно предположить, что авто получит имя Road Rover: автостроитель зарегистрировал этот товарный знак в прошлом июле.

Затем, в начале 2022 года на рынке будет заявлен LR Range Rover пятого поколения.

Между тем, видимо, чтобы скрасить ожидание нового «Дефендера», JLR представил несколько пакетов для обновления «Защитников» предыдущих генераций, произведенных с 1994-го по 2016 год.