Пять новых моделей Jaguar Land Rover для России

Внедорожник, по инсайдерским данным британского издания Autocar, будет представлен втрехдверном, пятидверном и удлиненном вариантах. Правда, последний появится в продаже не раньше 2022 года, а остальные — до конца года нынешнего. Сборку премиального «вездехода» наладят на мощностях в Словакии.
В ближайшие 12 месяцев публике предъявят свежий представительский седан Jaguar XJ, работающий от батареек. Это будет совершенно новый автомобиль, сохранивший положение флагмана. Но, как ожидается, «четырехдверка» будет больше ориентирована на водителя. По слухам, позже XJ получит гибридную версию.