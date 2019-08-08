Toyota представила в России новый бренд

На вооружении легендарного спорткара Toyota GR Supra, переродившегося в пятом поколении, стоит турбированная рядная 340-сильная «шестерка» объемом 3 л с максимальным крутящим моментом в 500 Нм. Мотору аккомпанирует восьмискоростной «автомат». Этот агрегат вместе с архитектурой «японка» унаследовала от нового BMW Z4.

Кстати, GR Supra — хоть и первая, но не последняя модель от Gazoo Racing, «поселившаяся» на отечественном рынке. TGR выпускает автомобили двух направлений. Первое — GR — истинно драйвовые машины, готовые в любой момент взять быка за рога на треке. Именно к этой линейке и относится новая «Супра». Второе — GR-S (GR-Sport) — более доступные авто со спортивным дизайном и улучшенными характеристиками. Так вот, в 2020 году ребята из Страны восходящего солнца планируют пополнить свою продуктовую линейку сразу несколькими моделями GR-S.