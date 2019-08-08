Чем отличается климат-контроль от кондиционера

На панели автомобиля любая система охлаждения воздуха обозначается буквами А/С, либо символом в виде снежинки. Кондиционер, как правило, управляется механическими переключателями, которые регулируют температуру воздуха, его направление и уровень вентиляции.

В старых моделях степень охлаждения и нагрева окружающего пространства обозначалась минусом и плюсом соответственно. Сейчас в основном используются шкалы синего и красного цвета вокруг кругляша-регулятора.

В жаркий день автовладельцы обычно сразу устанавливают кондиционер на максимальное охлаждение, а потом уже регулируют комфортную и оптимальную температуру по своим личным ощущениям. Делается это в основном с помощью настройки интенсивности обдува.