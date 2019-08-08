Чем отличается климат-контроль от кондиционера

Трудно представить современный автомобиль без системы охлаждения воздуха, хотя до сих пор ряд производителей и не включает эту опцию в стандартные комплектации своих бюджетных моделей. Напомним, что функция создания соответствующего микроклимата в салоне может быть двух типов — «кондиционер» и «климат-контроль»,. А чем они отличаются друг от друга, напоминает портал «АвтоВзгляд».
На панели автомобиля любая система охлаждения воздуха обозначается буквами А/С, либо символом в виде снежинки. Кондиционер, как правило, управляется механическими переключателями, которые регулируют температуру воздуха, его направление и уровень вентиляции.
В старых моделях степень охлаждения и нагрева окружающего пространства обозначалась минусом и плюсом соответственно. Сейчас в основном используются шкалы синего и красного цвета вокруг кругляша-регулятора.
В жаркий день автовладельцы обычно сразу устанавливают кондиционер на максимальное охлаждение, а потом уже регулируют комфортную и оптимальную температуру по своим личным ощущениям. Делается это в основном с помощью настройки интенсивности обдува.
В свою очередь, климат-контроль, оснащенный электронным блоком управления и датчиками температуры, позволяет программировать работу системы кондиционирования на определенные градусы, что считается главным его преимуществом. Водитель устанавливает на цифровой панели нужную величину, включает автоматический режим (кнопка auto), и электроника поддерживает комфортный микроклимат.
Климат-контроль в автомобиле может работать в индивидуальном порядке. Двухзонная система управляется раздельно для водителя и переднего пассажира. Трехзонная обслуживает еще и седока на втором ряду, где он может устанавливать температуру на свое усмотрение.
Как правило, в премиальных моделях представительского класса предлагается четырехзонный климат-контроль, где каждый из четырех присутствующих в салоне счастливчиков имеет возможность поддерживать индивидуальный микроклимат.