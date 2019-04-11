С шумом и пылью: тест самых быстрых летних шин Bridgestone Potenza S007А

Испытывать новенькие покрышки в деле мы отправились на небезызвестный автодром в Андалусии — Circuit Mike G Guadix. В свое время здесь тренировались и ставили рекорды легендарные гонщики, включая многократного чемпиона мира Formula-1 Михаэля Шумахера.

Трек небольшой, но сложный: агрессивные спуски-подъемы, закрытые повороты и коварно спрятанная шпилька. Вылететь с трассы или перевернуться — проще простого. Тем более, что свежие японские шины мы будем тестировать на сверхбыстрых итальянских суперкарах. А шутить на запредельных скоростях с Ferrari 488 Spider и Lamborghini Huracan Spyder — противопоказано. Переоценил свои таланты — превратился в корм для червей.