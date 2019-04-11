С шумом и пылью: тест самых быстрых летних шин Bridgestone Potenza S007А

Где лучше всего, а главное вживую проверить ресурсные характеристики автомобильных покрышек? Правильно: на гоночном треке! Только здесь можно испытать шины при максимальных нагрузках, перепадах температур и на пиковых скоростях. Устроим экстремальный тест новой «резине» от Bridgestone.
Испытывать новенькие покрышки в деле мы отправились на небезызвестный автодром в Андалусии — Circuit Mike G Guadix. В свое время здесь тренировались и ставили рекорды легендарные гонщики, включая многократного чемпиона мира Formula-1 Михаэля Шумахера.
Трек небольшой, но сложный: агрессивные спуски-подъемы, закрытые повороты и коварно спрятанная шпилька. Вылететь с трассы или перевернуться — проще простого. Тем более, что свежие японские шины мы будем тестировать на сверхбыстрых итальянских суперкарах. А шутить на запредельных скоростях с Ferrari 488 Spider и Lamborghini Huracan Spyder — противопоказано. Переоценил свои таланты — превратился в корм для червей.
Что ж, вспоминаем «Отче Наш» и выезжаем из «пит-лейна». Почему бы и не подергать судьбу за хвост, когда колеса наших монстров обернуты в специальную спортивную «резину»? Будем знакомы — Bridgestone Potenza S007A. Модель, сменившая в линейке флагманскую 001S, которая создавалась для ультрашустрых автомобилей, вроде М-серии BMW, RS от Audi и Mercedes-AMG.
Японцы уверяют, что новая шина стала еще более отзывчивой на руление и цепкой в поворотах. Причем даже на мокром покрытии и скоростях, сильно превышающих допустимые правилами дорожного движения. Давайте проверим.
Чуть больше трех секунд — выход на вторую сотню, а впереди поворот, явно несовместимый со скоростью под 300 км/ч. Скажем спасибо Богам за углерод-керамические тормоза Lamborghini Huracan и особой резиновой смеси Bridgestone с полимерами, стойкими к истиранию.
Да.., снаряд замедляется быстрее, чем останавливается пульс! Правда, успеваешь пару раз умыться собственным потом. Но это лучше, чем оказаться в заложниках груды металлолома.
Безусловно, отдельного «респекта» заслуживают шинные технологии, создающие в пятне контакта высокое давление. Отсюда и отменные свойства цепкости с дорожным полотном — довольно нервный гиперкар с 570-сильным V10 под капотом повинуется драйверу по первому требованию.
Усложним задачу — пересаживаемся на Ferrari 488 и выезжаем на влажный асфальт. Мать моя — женщина: «Феррари» — не машина, а настоящий ураган! Она ускоряется так громко и дерзко, что даже у Вина Дизеля из «Форсажа» встают дыбом волосы. Да-да, на лысой макушке. Еще бы: ведь это табун из 670 «жеребцов», готовых быстрее ветра бежать впереди себя. Главное — удержать их!
Поворот-другой, закрытый подъем, шпилька… Как же четко автомобиль рисует траекторию, а как мягко тормозит — не в последнюю очередь благодаря покрышкам. Да, Bridgestone Potenza S007А с трехмерными ламелями и блоками усиленной жесткости заслуживает похвалы. Эта обувь для тех, кто любит со свистом вкручиваться в повороты, не переживая о штрафах и разлуке с недавно съеденным завтраком.