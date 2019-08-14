Infiniti выкатила пять новых автомобилей

Спорт-седан Infiniti Q50, купе Q60, «паркетники» QX50 и QX60, с также внедорожник Infiniti QX80 выкатили в юбилейной версии Edition 30. Особенные авто по умолчанию комплектуются целой россыпью систем активной безопасности. Среди них — адаптивный круиз-контроль и комплекс кругового обзора, предупреждающий о риске столкновения во время движения задним ходом. Кроме того, в списке электронных помощников имеется система экстренного торможения.

Внешне отличить авто из этой пятерки можно по большому количеству хрома: блестящие акценты получила решетка радиатора, а на передних крыльях появились серебристые вставки. Боковые зеркала новинок и колесные диски заводские дизайнеры окрасили в черный цвет. В шоу-румах обновленцы появятся предстоящей осенью.

Кстати, рестайлинговый «паркетник» Infiniti QX60, также представленный в линейке юбилейных авто, на отлично прошел несколько серий краш-тестов. Причем кроссовер параллельно испытывали две независимые друг от друга организации.