Зачем на УАЗ «Патриот» устанавливают моторы от Toyota

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Современный UAZ Patriot вполне можно назвать народным автомобилем — цены на новый внедорожник начинаются с отметки 679 000 рублей. При этом «Патриот » не лишен серьезных недостатков. Один из них — ненадежный двигатель от заволжского производителя (от которого, к примеру, отказался ГАЗ). Но эту проблему можно поправить — поставив, к примеру, 3UZ-FE — бензиновый V8 от Toyota.
Дмитрий Цыпкин

Стоковый ЗМЗ 409, который в последнем исполнении называется ZMZ PRO, довольно спорный мотор. И масло ест, и бензин пожирает (12 л/100 км) да и в целом и ломается часто. А мощность в лучшем случае — всего 150 л. с. Согласитесь, маловато для проходимца.

ЗМЗ 409 -довольно спорный мотор. Сказывается низкое качество запчастей и сборки. Отсюда прогар клапанов, трещины в блоке цилиндров, разрушение поршней. Несмотря на многочисленные модификации, двигатель серьезно не перерабатывался с момента выпуска в 1997 году (тогда он назывался ЗМЗ 406), в основном менялся объем и экологический стандарт. Даже сам производитель рекомендует производить капитальный ремонт после 200 000 километров пробега. Многие запчасти, к примеру гидрокомпенсаторы, вряд ли доживут и до 100 тысяч.

Можно, конечно, попробовать тюнинговать мотор, улучшить его характеристики и вечно бороться с поломками. Впрочем, есть и более интересный вариант — вооружить машину другим силовым агрегатом. Например, большим и надежным Toyota 3UZ-FE. Это мотор-долгожитель, его ресурс составляет по отзывам владельцев до миллиона километров, а немногочисленные «болячки» сравнительно легко и дешево излечиваются. При этом при мощности движка в минимум 282 л. с., его аппетит сопоставим с ЗМЗ 409 — 10—14 литров на сотню. Да и в целом на выходе получаем улучшенную динамику на трассе и повышенную проходимость на бездорожью.

Цены на свап (сленговое название замены одного агрегата на другой) под ключ, при котором вам не надо заниматься подбором запчастей и думать, как все установить, начинается от 500 000 рублей и практически не зависит от региона, в котором вы проживаете.

В цену входит 3UZ-FE с АКП и все работы по переделке. Можно поставить и другой мотор, к примеру, легендарную рядную шестерку 2JZ-GE. Стоимость не сильно изменится, так как основные затраты — это работа, но при регистрации налог будет заметно меньше, так как мощность тут меньше 250 «лошадок».

Чтобы зарегистрировать все переделки в ГИБДД (также под ключ с вашим минимальным участием или вообще по генеральной доверенности), придется отдать от 60 000 ₽. Все вместе выходит весьма недешево, учитывая, что цена сопоставима со стоимостью нового «Патриота».

Разумеется, установка более мощного мотора, кроме обязательного тюнинга «мозгов» и топливного насоса, может потребовать доработки коробки передач, «раздатки», мостов, тормозной системы, выхлопа. Стоковые запчасти «Патриота» попросту не рассчитаны на мощь и динамику японских «восьмерок».

Коробку передач меняют обычно в сборе с самим двигателем. Раздатка же момент держит, хотя у сервисов и есть предложения по ее замене (меняют на Toyota Hilux Surf) — плюс 100 000 рублей к общему прайсу.

Однако стоимость аналогичного по мощности нового Toyota Land Cruiser Prado начинается с 4 млн. рублей, а подержанного в хорошем состоянии — от 1,5 млн., при этом подобная машина будет с пробегом более ста тысяч км. При таком сравнении замена мотора уже не кажется такой дорогостоящей.

Правда, с совсем новыми УАЗ могут возникнуть проблемы на этапе регистрации. 3UZ-FE сертифицирован под нормы «Евро-4», а последние моторы ZMZ PRO — уже под «Евро-5», а понижение экологического стандарта не допускается…

двигатель, внедорожник, вторичный рынок, подержанные авто, бездорожье, автосервис, ремонт, тюнинг
14 августа 2019
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