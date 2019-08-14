Зачем на УАЗ «Патриот» устанавливают моторы от Toyota

Стоковый ЗМЗ 409, который в последнем исполнении называется ZMZ PRO, довольно спорный мотор. И масло ест, и бензин пожирает (12 л/100 км) да и в целом и ломается часто. А мощность в лучшем случае — всего 150 л. с. Согласитесь, маловато для проходимца.

ЗМЗ 409 -довольно спорный мотор. Сказывается низкое качество запчастей и сборки. Отсюда прогар клапанов, трещины в блоке цилиндров, разрушение поршней. Несмотря на многочисленные модификации, двигатель серьезно не перерабатывался с момента выпуска в 1997 году (тогда он назывался ЗМЗ 406), в основном менялся объем и экологический стандарт. Даже сам производитель рекомендует производить капитальный ремонт после 200 000 километров пробега. Многие запчасти, к примеру гидрокомпенсаторы, вряд ли доживут и до 100 тысяч.

Можно, конечно, попробовать тюнинговать мотор, улучшить его характеристики и вечно бороться с поломками. Впрочем, есть и более интересный вариант — вооружить машину другим силовым агрегатом. Например, большим и надежным Toyota 3UZ-FE. Это мотор-долгожитель, его ресурс составляет по отзывам владельцев до миллиона километров, а немногочисленные «болячки» сравнительно легко и дешево излечиваются. При этом при мощности движка в минимум 282 л. с., его аппетит сопоставим с ЗМЗ 409 — 10—14 литров на сотню. Да и в целом на выходе получаем улучшенную динамику на трассе и повышенную проходимость на бездорожью.

Цены на свап (сленговое название замены одного агрегата на другой) под ключ, при котором вам не надо заниматься подбором запчастей и думать, как все установить, начинается от 500 000 рублей и практически не зависит от региона, в котором вы проживаете.