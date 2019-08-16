Как власти заставят россиян массово пересесть на беспилотные машины

Текст тридцатистраничного документа от души пересыпан аббревиатурами типа ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство), СШЭ (среда штатной эксплуатации), ЧМИ (человеко-машинный интерфейс) и прочими образчиками футуристически-транспортного «новояза». Изучение этого филологического кошмара дало понимание, как чиновники Минпромторга видят наше транспортное будущее уже через пять лет.

Итак, беспилотные машины сами по себе ездить не будут, считают они. Прежде, вдоль абсолютно всех дорог страны должны быть построены своего рода сети «базовых станций». Они будут обеспечивать «беспилотники» оперативными данными, а также полностью контролировать их движение.

Если совсем образно, то авто, по мысли чиновников, превратится, по большому счету, в гаджет, сродни современному смартфону. Мы покупаем телефон, подключаемся к оператору связи и пользуемся всеми благами мобильной связи. Примерно по той же схеме, по мысли Минпромторга, люди будут покупать машину (или брать ее в аренду, как в каршеринге, например), подключаться к системе базовых станций и пользоваться всеми благами мобильности.

То есть, как смартфон сейчас обеспечивает нас информацией, так и авто будет обеспечивать нас движением. Рулить больше не придется. Практически вообще. Уже через пять лет.