Как власти заставят россиян массово пересесть на беспилотные машины

Минпромторг изготовил «Концепцию применения беспилотного транспорта в России» — выполняя указ Президента о «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024». Получается, что беспилотное будущее, нарисованное авторами Концепции, должно обрушится на наши головы в течении ближайших пяти лет, не позднее. Но верится в это с трудом. А точнее — вообще никак не верится.
Алексей Батушенко

Текст тридцатистраничного документа от души пересыпан аббревиатурами типа ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство), СШЭ (среда штатной эксплуатации), ЧМИ (человеко-машинный интерфейс) и прочими образчиками футуристически-транспортного «новояза». Изучение этого филологического кошмара дало понимание, как чиновники Минпромторга видят наше транспортное будущее уже через пять лет.

Итак, беспилотные машины сами по себе ездить не будут, считают они. Прежде, вдоль абсолютно всех дорог страны должны быть построены своего рода сети «базовых станций». Они будут обеспечивать «беспилотники» оперативными данными, а также полностью контролировать их движение.

Если совсем образно, то авто, по мысли чиновников, превратится, по большому счету, в гаджет, сродни современному смартфону. Мы покупаем телефон, подключаемся к оператору связи и пользуемся всеми благами мобильной связи. Примерно по той же схеме, по мысли Минпромторга, люди будут покупать машину (или брать ее в аренду, как в каршеринге, например), подключаться к системе базовых станций и пользоваться всеми благами мобильности.

То есть, как смартфон сейчас обеспечивает нас информацией, так и авто будет обеспечивать нас движением. Рулить больше не придется. Практически вообще. Уже через пять лет.

Авторы Концепции в самом конце документа оговариваются, что такая перспектива вызовет полную ликвидацию такой профессии как шофер. Таксисты, дальнобойщики, водители автобусов — все «пойдут лесом». Но прогнозируемая негативная реакция со стороны миллионов этих людей, по мысли министерских теоретиков, ничто по сравнению с выгодой от беспилотного транспорта.

На другой чаше весов они видят падение аварийности на дорогах, экономию топлива, рост скорости доставки грузов и людей и прочее-прочее. На бумаге все выглядит просто шикарно. Но возникает пара вопросов.

Главный таков: кто, когда и на какие средства разработает и построит всю необходимую для беспилотного вождения инфраструктуру — все эти «базовые станции», линии связи, вычислительные центры и прочее?

В документе не найти даже намека на хоть какую-то оценку предполагаемых затрат на эти мероприятия, а также источники их финансирования. Видимо, цифры там могут быть по-настоящему космическими. Кроме того, невозможно не вспомнить, что даже относительно недалеко от Москвы полно мест, где практически не работает мобильный интернет.

Какие, к черту, «беспилотники» и «интеллектуальная транспортная система», если сеть базовых станций старых добрых сотовых операторов в Центральной России не обеспечивает 100-процентного качества связи?' Что уж тут говорить про Сибирь и Дальний Восток?

Или в России будет разделение: вот тут мы красиво катаемся на беспилотниках, а вот тут — по-старинке, вручную. А как же тогда президентский указ — про задачи 2024 год и все такое?

Еще один вопросик к художникам нашего автоматизированного будущего звучит так: а откуда в ближайшие пять лет возьмутся все эти миллионы беспилотных грузовиков, такси, автобусов, коммунальных машин и, разумеется, легковушек?

Таких, чтоб подключился к «сети» и поехал куда хочешь? На данный момент известно лишь о КамАЗе, который что-то делает в этом направлении и вроде как собирался в этом году протестировать свой первый «бесчеловечный» грузовик на трассе М11. Кроме того, слышно о неких разработках беспилотных алгоритмов ряда отечественных IT-компаний.

И никто пока даже не заикался о создании полностью беспилотного транспортного средства, способного взаимодействовать с российской интеллектуальной федеральной дорожной инфраструктурой. Которой, на данный момент, не существует даже в виде утвержденного проекта. Да, скорее всего, беспилотники, в конце концов, станут практически основным типом транспорта на наших дорогах. Но явно не к 2024-ому году.

Нам бы к этому сроку хотя бы просто привести в порядок асфальт в большинстве городов и весей страны, а не только на основных магистралях…

автоправо, беспилотный автомобиль
16 августа 2019
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