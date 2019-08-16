В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за коррозии

В дилерские автомастерские пригласили владельцев 21 автомобиля Mercedes-Benz Marco Polo, собранного с января 2017-го по июнь 2018 года. Причина добровольного отзыва — банальная ржавчина. Возможной коррозии подвержены крепежи кровати, расположенной под раскладным тентом, а вместе с ними и усилитель рамы крыши.

Из-за этого конструкция верхней части авто теряет прочность, а размещенный там матрац вообще может рухнуть вниз, рискуя травмировать людей, находящихся на или под спальным местом. Производитель обещает заменить опасные детали на кондиционные.

Отечественные представители марки в ближайшее время оповестят хозяев бракованных минивэнов о проблеме. Можно и самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль в число отозванных. Для этого нужно на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» найти список VIN машин с дефектом. При совпадении номера из ПТС с одним из перечня стоит обратиться к ближайшему дилеру и записаться на прием. Все запчасти и работы, связанные с данным вопросом, производитель предоставит бесплатно.

Кстати, ребята из Штутгарта довольно часто находят «косяки» в своих автомобилях. Так, в начале августа под сервисную кампанию попал Mercedes X-класса из-за неверно указанного в инструкции момента затяжки болтов для крепления фаркопа.