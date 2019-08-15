Как «разводят» автовладельцев на подземных парковках

Пожалуй, одно из самых наивных и достаточно распространенных заблуждений касается ситуации, когда машина задевает за стену, ограждение или еще какую-то часть конструкции подземной стоянки или многоэтажного паркинга. Большинство водителей воспринимает такое происшествие как крайне неприятный казус и уезжает с места контакта. На самом деле, подобный алгоритм — далеко не самый безобидный.

Если вдруг владельцу парковки приспичит отремонтировать поврежденную машиной конструкцию, он вполне может обратиться в полицию с заявлением о произошедшем. При наличии видеозаписи инцидента там легко возбудят административное дело, которое в конце концов приведет к лишению водителя «прав» за оставление места ДТП.

Ведь столкновение произошло в процессе движения транспортного средства. Значит имело место именно ДТП. А хозяйственный спор по поводу возмещения ущерба владельцу парковки пойдет своим чередом.

Второе заблуждение — вера в неизбежность штрафа за утерянный парковочный талон. На платных паркингах водитель при въезде получает его с отметкой о времени проезда шлагбаума на въезде. При последующем выезде эта бумажка используется для вычисления времени пользования парковкой и выставления счета за пользование ею.

В аншлагах, развешанных по такой стоянке обычно указывается, что за утерю этого квиточка владелец парковки может взыскать штраф с автовладельца в размере 500–1000–2000 рублей. Это, на самом деле, незаконно.