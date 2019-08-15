Как «разводят» автовладельцев на подземных парковках

Пожалуй, любой городской автомобилист периодически пользуется услугами подземных парковок. Чаще всего это стоянка, принадлежащая торговому или бизнес-центру, либо паркинг под жилым домом. Но при этом многие водители толком ничего не знают о своих правах при нахождении в таких локациях.
Максим Строкер

Пожалуй, одно из самых наивных и достаточно распространенных заблуждений касается ситуации, когда машина задевает за стену, ограждение или еще какую-то часть конструкции подземной стоянки или многоэтажного паркинга. Большинство водителей воспринимает такое происшествие как крайне неприятный казус и уезжает с места контакта. На самом деле, подобный алгоритм — далеко не самый безобидный.

Если вдруг владельцу парковки приспичит отремонтировать поврежденную машиной конструкцию, он вполне может обратиться в полицию с заявлением о произошедшем. При наличии видеозаписи инцидента там легко возбудят административное дело, которое в конце концов приведет к лишению водителя «прав» за оставление места ДТП.

Ведь столкновение произошло в процессе движения транспортного средства. Значит имело место именно ДТП. А хозяйственный спор по поводу возмещения ущерба владельцу парковки пойдет своим чередом.

Второе заблуждение — вера в неизбежность штрафа за утерянный парковочный талон. На платных паркингах водитель при въезде получает его с отметкой о времени проезда шлагбаума на въезде. При последующем выезде эта бумажка используется для вычисления времени пользования парковкой и выставления счета за пользование ею.

В аншлагах, развешанных по такой стоянке обычно указывается, что за утерю этого квиточка владелец парковки может взыскать штраф с автовладельца в размере 500–1000–2000 рублей. Это, на самом деле, незаконно.

Правила, по которым работает любая парковка, прописаны в постановлении Правительства № 795 «Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок». Пункт 12-й этого документа говорит, что копия квитанции, выданной автовладельцу обязана иметься у владельца парковки, так что проблем с вычислением какая машина сколько часов простояла в паркинге у его хозяев просто быть не может.

О штрафах за утерю квитанции клиентом в 795-м постановлении ничего не сказано. Больше того, за составление публичного договора с подобными «штрафами», юрлицо-владелец парковки должен быть оштрафован по статье 14.2 КоАП — за «Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей» — на 10 000—20 000 рублей.

Еще одно заблуждение касается права автовладельца производить ремонт машины на подземной парковке. Российское законодательство запрещает под угрозой штрафов ремонт и техобслуживание машин только лишь на придомовой территории. Для паркингов в этом смысле никаких ограничений не предусмотрено. То есть, владелец подземной парковки теоретически может потребовать прекратить ремонт, но не более того. Каких-либо законных рычагов воздействия на автовладельца, разобравшего на крытой стоянке половину своей машины, у ее сотрудников не имеется.

парковка, КоАП, платная парковка
15 августа 2019
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