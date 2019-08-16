В России стартовали продажи новой версии Toyota Hilux

На смену Toyota Hilux в «максималке» Exclusive пришел пикап в версии Exclusive Black, сохранив все технические «примочки» топовой версии, и добавив новые дизайнерские штрихи.

Итак, новинка отличается черными колесными дисками и окрашенными в тот же цвет корпусами боковых зеркал, молдингами и окантовкой бампера. Угольного цвета отделка потолка и кожаных сидений тоже говорит о принадлежности авто к «черной» серии.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», полноприводный Hilux Exclusive Black оснащается 2,8-литровым дизелем мощностью 177 л. с., выступающим вкупе с шестиступенчатым «автоматом». Его оценили в 2 862 000 рублей. Для сравнения: покупка автомобиля в базе обойдется в 2 306 000 «целковых».

Стоит добавить, что обмен комплектаций был сделан неспроста. Как оказалось, в прошлом году 43% покупателей Hilux выбирали внедорожник именно в старших версиях. По статистике, такие пикапы в 50% случаев покупали мужчины от 25 до 45 лет для поездок на природу и других личных целей. Так что модель «переодели» в черное для привлечения целевой аудитории.