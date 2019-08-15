Все поломки и беды подержанной Toyota RAV4

Кроссовер довольно ликвиден на вторичном рынке. Этот факт можно объяснить тем, что «Тойоты» в России действительно ценят и уважают. Причем по всей стране: от Москвы до Владивостока. Тем не менее, кроме сильного имиджа у кроссовера полно недостатков. Начнем с кузова.

Кузов

Толщина лакокрасочного покрытия RAV4 недостаточная, оттого сколы на переднем бампере и капоте — явление частое. Лобовое стекло «мягкое», потому попавший в него камень легко оставит скол. Впрочем, этим страдают большинство современных машин.

Салон

А еще, у «Равчика» быстро облезает отделка руля и со временем заводится много «сверчков» в салоне.

Двигатель

Кроссовер получил три мотора: бензиновые, объемом 2 л (146 л. с.) и 2,5 л (179 л. с.), а также 2,2-литровый дизель в 149 сил. Самыми распространенными стали бензиновые двигатели. У них неплохой ресурс. При должном обслуживании моторы легко ходят по 200 000 км. Запчасти доступны, да и обслуживать агрегаты можно своими силами. Из недостатков отметим неремонтопригодную головку блока цилиндров. Поэтому опасайтесь перегрева мотора. Наконец, топливный насос чувствителен к тому, что вы заливаете в бак. Поэтому заправляйтесь только на проверенных АЗС.