Все поломки и беды подержанной Toyota RAV4

Кроссовер четвертого поколения дебютировал на рынке в 2013 году. «Равчики» в России ценят за то, что это Toyota, а для многих, бренд — символ качества и надежности. Так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, ведь у каждого автомобиля есть свои слабые места. И RAV4 — не исключение. О недостатках лучше узнать заранее, чтобы не «налететь» на проблемный экземпляр.
Виктор Васильев

Кроссовер довольно ликвиден на вторичном рынке. Этот факт можно объяснить тем, что «Тойоты» в России действительно ценят и уважают. Причем по всей стране: от Москвы до Владивостока. Тем не менее, кроме сильного имиджа у кроссовера полно недостатков. Начнем с кузова.

Кузов

Толщина лакокрасочного покрытия RAV4 недостаточная, оттого сколы на переднем бампере и капоте — явление частое. Лобовое стекло «мягкое», потому попавший в него камень легко оставит скол. Впрочем, этим страдают большинство современных машин.

Салон

А еще, у «Равчика» быстро облезает отделка руля и со временем заводится много «сверчков» в салоне.

Двигатель

Кроссовер получил три мотора: бензиновые, объемом 2 л (146 л. с.) и 2,5 л (179 л. с.), а также 2,2-литровый дизель в 149 сил. Самыми распространенными стали бензиновые двигатели. У них неплохой ресурс. При должном обслуживании моторы легко ходят по 200 000 км. Запчасти доступны, да и обслуживать агрегаты можно своими силами. Из недостатков отметим неремонтопригодную головку блока цилиндров. Поэтому опасайтесь перегрева мотора. Наконец, топливный насос чувствителен к тому, что вы заливаете в бак. Поэтому заправляйтесь только на проверенных АЗС.

Коробка передач

С механической коробкой передач и «автоматом» особых проблем нет, а вот вариатор может подкинуть неприятный сюрприз. Он не любит частых пробуксовок и резких стартов со светофора. При такой эксплуатации быстро изнашиваются шкивы, на них появляются задиры. Ремонт вариатора дорогой, и если сервисной истории по подержаному экземпляру найти не удалось, лучше отказаться от покупки такого автомобиля и обратить внимание на машину с «механикой» или традиционным гидромеханическим «автоматом».

Система охлаждения

Если ее регулярно обслуживать, проблем не доставляет. В противном случае, радиатор забивается пухом, пылью и грязью, что повышает риск перегрева мотора, а это чревато его «капиталкой».

Рулевая рейка

Если при повороте руля появились стуки, это говорит о выходе из строя втулки рулевой рейки. Ее ресурс невелик — всего 50 000 км. Но иногда она просит замены и раньше.

Подвеска

Кроссовер славится жесткой подвеской, которая на грунтовке способна вытрясти душу. Это сказывается на ресурсе ходовой части. Уже к 60 000 км пробега потребовать замены могут стойки стабилизатора, сайленд-блоки передних рычагов и подшипники.

Итог

Прежде, чем выкладывать деньги за Toyota RAV4, изучите сервисную историю понравившейся машины и проверьте ее юридическую чистоту, ведь марку очень любят угонщики. И советуем отказаться от машины с вариатором, чтобы проблем было меньше.

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15 августа 2019
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