Имеет ли гаишник право при проверке документов открывать водительскую дверь

Рамки дозволенного со стороны должностных лиц в отношении простых граждан строго регламентированы законом. Представьте ситуацию, когда остановивший вас сотрудник ГИБДД самостоятельно открывает дверь вашего авто, пока вы ищете свои документы. О чем говорит закон в такой ситуации, и что будет, если вы в ответ захлопните дверь обратно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Даже если при указанных обстоятельствах вы, сидя в машине с закрытыми окнами, по каким-то причинам замешкались, максимум, как сотрудник ДПС может привлечь к себе внимание, так это постучать вам по стеклу. Чтобы самостоятельно открыть дверь чужого авто — равно, как и без разрешения проникнуть в его салон — у него должны быть достаточно веские основания, четко зафиксированные в законе.
А поскольку нигде в ПДД не указано, что при обычной проверке документов вы должны выходить из автомобиля, никому открывать дверь без вашего разрешения просто незачем. Ведь машина является вашей частной собственностью.
Так что в ответ на такую вольность со стороны стража порядка, вы имеете полное право захлопнуть дверь обратно. Для общения с ним и передачи ему необходимых для проверки документов достаточно опустить стекло.
Имейте в виду, если сотрудник ГИБДД все же намерен открыть дверь для досмотра салона, то предварительно он должен составить соответствующий протокол и провести эту процедуру в присутствии двух понятых или используя видеосъемку.
Остальными законными основаниями для того, чтобы полицейский самостоятельно мог открыть чужую машину, служат случаи, когда в исключительных обстоятельствах ему необходимо воспользоваться вашим транспортом для совершения неотложных служебных действий. А кроме того, речь идет о ситуациях, когда Фемида дает ему право применять физическую силу к водителю или пассажирам, находящимся внутри машины. Например, если те совершают противоправные действия, угрожая здоровью или жизни окружающих.
Еще один веский повод открыть машину — когда человек, сидящий в салоне, противодействует законным требованиям стражей порядка. Чтобы до него добраться, стражам порядка, естественно, придется без спроса распахнуть дверь. Как видите, речь идет только о крайних случаях.