Имеет ли гаишник право при проверке документов открывать водительскую дверь

Даже если при указанных обстоятельствах вы, сидя в машине с закрытыми окнами, по каким-то причинам замешкались, максимум, как сотрудник ДПС может привлечь к себе внимание, так это постучать вам по стеклу. Чтобы самостоятельно открыть дверь чужого авто — равно, как и без разрешения проникнуть в его салон — у него должны быть достаточно веские основания, четко зафиксированные в законе.

А поскольку нигде в ПДД не указано, что при обычной проверке документов вы должны выходить из автомобиля, никому открывать дверь без вашего разрешения просто незачем. Ведь машина является вашей частной собственностью.

Так что в ответ на такую вольность со стороны стража порядка, вы имеете полное право захлопнуть дверь обратно. Для общения с ним и передачи ему необходимых для проверки документов достаточно опустить стекло.