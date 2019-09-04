Scania против MAN и Volvo: кто победит — газ или электричество

Любопытная интрига разворачивается на выставке «Комтранс-2019», проходящей в эти дни в Москве. Когда одни автопроизводители замнивают потенциальных клиентов грузовиками на электротяге, другие предлагают им газомоторную технику. У кого больше шансов на победу, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Так, немецкий MAN и шведская Volvo показали на мотор-шоу свои разработки в области электрических большегрузов. Первая компания выкатила предсерийную версию грузового автомобиля eTGM и аккумуляторную версию ургон eTGE. Вторая же похвасталась прототипом Vera, который не только электрический, но еще и беспилотный.
Не знаем, на что рассчитывают эти производители, если и в Европе уже сформировалось вполне устойчивое мнение о бесперспективности подобных т/с ввиду их более, чем сомнительной экологичности и дороговизны, а в России практически на государственном уровне признано, что электрокары — тупиковая ветвь развития автопрома, и в нашей стране будут развивать газомоторные транспортные средства. И особенно в коммерческом сегменте.
На этом фоне весьма многообещающей выглядит грузовой транспорт от другой шведской фирмы — Scania. Она впервые представила в России газовую технику для оптимизации затрат перевозчиков, причем, в разных сегментах — магистральных перевозках, коммунальном хозяйстве, строительстве. Посетителям нынешней выставки шведы демонстрировали седельные тягачи, самосвалы, мусоровозы и рефрижераторы, работающие на сжатом природном газе или биогазе (биометане) — CNG и сжиженном природном газе — LNG. Всего же в этой линейке более 400 вариантов автомобилей.
– Российский рынок техники на газе имеет большой потенциал. Все больше перевозчиков проявляют интерес к ней, так как это реальная возможность снизить до 50% затрат на топливо, — комментирует ситуацию руководитель направления продаж техники на газомоторном топливе ООО «Скания-Русь» Иван Папазов. — К тому жев России разница между стоимостью метана и дизельного топлива — 30—40%, в то время как в Европе они стоят примерно одинаково. Пока развитие российского рынка сдерживает ограниченность заправочной инфраструктуры и ряд других факторов, но о все же динамика значительная. Если в 2017 году было реализовано 34 автомобиля Scania на метане, то в 2018 году — уже 214, а только за первое полугодие 2019 года — 150 единиц техники…