Scania против MAN и Volvo: кто победит — газ или электричество

Так, немецкий MAN и шведская Volvo показали на мотор-шоу свои разработки в области электрических большегрузов. Первая компания выкатила предсерийную версию грузового автомобиля eTGM и аккумуляторную версию ургон eTGE. Вторая же похвасталась прототипом Vera, который не только электрический, но еще и беспилотный.

Не знаем, на что рассчитывают эти производители, если и в Европе уже сформировалось вполне устойчивое мнение о бесперспективности подобных т/с ввиду их более, чем сомнительной экологичности и дороговизны, а в России практически на государственном уровне признано, что электрокары — тупиковая ветвь развития автопрома, и в нашей стране будут развивать газомоторные транспортные средства. И особенно в коммерческом сегменте.