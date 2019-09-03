Пять продуктов, усиливающих запах перегара с похмелья

Самое главное, чтобы у перебравшего накануне человека хватило ума не опохмеляться. А кроме того, в таком состоянии категорически нельзя принимать любые и особенно седативные медицинские препараты. Что касается продуктов, то многие уверены — чем больше поесть, тем меньше будет разить перегаром. Но весь вопрос в том — о каких конкретно продуктах идет речь. Ведь многие из них наоборот усиливают алкогольный запах.

Квас

Если у кого-то в результате похмельного синдрома до изнеможения пересохло в горле, и он решил утолить жажду квасом — это далеко не лучшее решение. Наш знаменитый национальный напиток представляет собой продукт брожения, и от него в любом случае остается подозрительный запах. А уж если человек напился кваса, что называется, «на старые дрожжи», то вместе с перегаром усугубится общее состояние здоровье, и не исключено, что к нему вернется легкое веселье.