В России стартовали продажи бюджетной версии Audi A6

Премиальный Audi A6 в новой модификации 45 TFSI quattro оснащен 245-сильным двухлитровым движком, выступающим вкупе с 12-вольтовым гибридной надстройкой, роботизированной коробкой передач S tronic и фирменной системой полного привода. Для разгона до первой сотни «четырехдверке» достаточно 6 секунд, а ее максимальная скорость ограничивается 250 км/ч.

В стартовой комплектации A6 45 TFSI комплектуется 18-дюймовыми дисками, полностью светодиодной оптикой и зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением. Кроме того, авто может похвастать двухзонным климат-контролем и парктрониками по кругу.

Ценник на такую «А шестую» начинается от 3 305 000 рублей. Напомним, что ранее «немец» на вооружении имел лишь один мотор — трехлитровый мощностью 340 л. с. Седан с более производительным агрегатом оценивается в 3 995 000 рублей.