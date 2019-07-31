Как самостоятельно проверить моторное масло на износ в домашних условиях

Для проведения испытаний необходимо подготовить чистый лист белой офисной бумаги. Затем нагреть двигатель до рабочей температуры и заглушить. Подождав три минуты — достать щуп, вытереть насухо, вернуть его на место и снова достать.

Затем, не касаясь щупом бумаги, капнуть на листок. Капля должна быть первой и упасть на бумагу с высоты примерно 5 см. Лист надо положить на что-то не впитывающее, чтобы добиться точности измерений. К примеру, на стекло. После всех манипуляций — оставляем взятую пробу сушиться при комнатной температуре. Спустя сутки смотрим, что получилось.