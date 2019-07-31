Как самостоятельно проверить моторное масло на износ в домашних условиях

Тестирование моторных масел в большинстве случаев — задача для лаборатории. Однако любознательный автолюбитель с успехом может провести исследование и в домашних условиях, вооружившись лишь бумагой и линейкой. Так называемый капельный тест покажет уровень износа масла, есть ли в нем бензин или солярка, а так же даст ответ на вопрос' «Стоит ли менять смазку, или с этим можно повременить»?
Для проведения испытаний необходимо подготовить чистый лист белой офисной бумаги. Затем нагреть двигатель до рабочей температуры и заглушить. Подождав три минуты — достать щуп, вытереть насухо, вернуть его на место и снова достать.
Затем, не касаясь щупом бумаги, капнуть на листок. Капля должна быть первой и упасть на бумагу с высоты примерно 5 см. Лист надо положить на что-то не впитывающее, чтобы добиться точности измерений. К примеру, на стекло. После всех манипуляций — оставляем взятую пробу сушиться при комнатной температуре. Спустя сутки смотрим, что получилось.
Образовавшееся пятно можно условно разделить на четыре зоны. Первая центральная — ядро. Здесь можно оценить какие примеси находятся в масле. Вторая — само масло: чем оно темнее, тем старее. Третья показывает, есть ли в смазке вода. Если она имеется — эта зона имеет зигзагообразный контур. Наружное кольцо показывает наличие бензина в масляной системе.
Теперь попробуем определить износ смазки с помощью линейки и формулы расчета диспергирующих свойств. Для этого измерим диаметр внутренней (ядра) и внешней зон (третьей по счету). Обозначим их, как d и D. Сама формула по расчету выглядит так: ДС= 1 — d²/D²
К примеру, диаметр ядра — 20 мм, внешний диаметр — 40 мм. ДС= 1 — 400/1600. Получаем ДС=0.75. Показатель от 1 до 0,3 считается нормой. Меньше 0,3 — масло требует немедленной замены.
Подобный тест желательно делать через каждые 2000—3000 километров пробега для отслеживания динамики. Но в любом случае, даже если капельный тест показывает удовлетворительное состояние масла, не стоит пренебрегать сроками замены, которые установил производитель.