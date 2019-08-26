Концептуальный внедорожник Audi Al:TRAIL — завтра никогда не наступит

При этом производитель не только подчеркивает, что этим дебютом завершает демонстрацию квартета премьер концептуальных автомобилей, начало которому положил Audi Aicon, но и предлагает широкой автомобильной общественности оценить усилия марки на этом поприще, выставив все четыре концептуальных автомобиля на своем стенде во Франкфурте. Вряд ли, конечно, хотя бы одна из этих машин увидит свет хоть в каком-нибудь серийном виде в ближайшем будущем, но как шоу-стопперы автомобили явно соберут «полный зал».

Al: TRAIL, как и его предшественники, действительно впечатляет: чего стоят одни только гигантские колеса, «бегущие» впереди машины, лишенной, к тому же капота в привычном понимании. Фантастика, одним словом, продолжающая серию Aicon, Audi PB18 e-tron и AI: ME. Никаких технических подробностей бренд, разумеется, не сообщает, хотя эксперты сходятся во мнении, что машина получит полный привод и по одному мотору на каждую ось.

Что ж, привлекать внимание к своей продукции всеми доступными методами, даже когда хайп идет исключительно ради хайпа, сегодня в порядке вещей. Особенно когда мировые продажи — как в случае с Аudi — падают вот уже который год к ряду. И не беда, что и беспилотное, и электрическое будущее автопрома сегодня больше похоже на тупиковую ветвь эволюции.