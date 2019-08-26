Концептуальный внедорожник Audi Al:TRAIL — завтра никогда не наступит

Тизер Audi
Не успев шокировать публику своим беспилотным электрокаром AI: ME, показанном в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, немецкая Audi готова опять взорвать мир на грядущем Франкфуртском мотор-шоу, показав новый концептуальный электрический кроссовер Al: TRAIL quattro.
Лика Затворная

При этом производитель не только подчеркивает, что этим дебютом завершает демонстрацию квартета премьер концептуальных автомобилей, начало которому положил Audi Aicon, но и предлагает широкой автомобильной общественности оценить усилия марки на этом поприще, выставив все четыре концептуальных автомобиля на своем стенде во Франкфурте. Вряд ли, конечно, хотя бы одна из этих машин увидит свет хоть в каком-нибудь серийном виде в ближайшем будущем, но как шоу-стопперы автомобили явно соберут «полный зал».

Al: TRAIL, как и его предшественники, действительно впечатляет: чего стоят одни только гигантские колеса, «бегущие» впереди машины, лишенной, к тому же капота в привычном понимании. Фантастика, одним словом, продолжающая серию Aicon, Audi PB18 e-tron и AI: ME. Никаких технических подробностей бренд, разумеется, не сообщает, хотя эксперты сходятся во мнении, что машина получит полный привод и по одному мотору на каждую ось.
Что ж, привлекать внимание к своей продукции всеми доступными методами, даже когда хайп идет исключительно ради хайпа, сегодня в порядке вещей. Особенно когда мировые продажи — как в случае с Аudi — падают вот уже который год к ряду. И не беда, что и беспилотное, и электрическое будущее автопрома сегодня больше похоже на тупиковую ветвь эволюции.

новая модель, внедорожник, технология, автосалоны, электромобили
26 августа 2019
329