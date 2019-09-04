«Комтранс-2019»: солярка не застынет, аккумулятор не разрядится

Судите сами: емкость новинок составляет 225 А*ч, что позволяет легко запускать мощные дизельные моторы магистральных грузовиков даже при крайне низких (до −50 С) температурах. При этом батареи TAB EFB не боятся глубоких разрядов, быстро восстанавливают свою емкость от генератора и к тому же имеют собственную систему перемешивания электролита по аналогии с той, что была описана выше. Кроме того, у EFB-батарей TAB практически к нулю сведено испарение жидкого электролита и более чем на 30% (в сравнении с обычными грузовыми АКБ) увеличен пусковой ток, который на пике достигает 1250 А.

Зачем солярке нужны присадки

Поскольку значительная доля современного коммерческого транспорта ездит на дизтопливе, понятно, что эта особенность не могла не найти свое отражение и на «Комтрансе-2019».Например, на стендах с автохимией, где потребителю предлагают различные топливные присадки. Их актуальность и востребованность на нашем рынке весьма высока, ведь солярка должна удовлетворять большому перечню технических требований, например, по смазывающим свойствам и детонационной стойкости.

В этом плане большой интерес вызвало средство Speed Diesel Zusatz от немецкой Liqui Moly. Это препарат комплексного действия: он увеличивает цетановое число солярки, эффективно смазывает форсунки и ТНВД, нейтрализует конденсат, облегчает пуск дизеля при низких температурах, снижает его шумность.