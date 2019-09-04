«Комтранс-2019»: солярка не застынет, аккумулятор не разрядится

Традиционно на «Комтранс» съезжаются и поставщики автомобильных аккумуляторных батарей. Казалось бы, что в этом сегменте автокомпонентов уже и придумывать нечего, но и здесь не обошлось без новинок. Так, в рамках ознакомительной программы дистрибьюторы бренда Topla анонсировали батареи новой серии В-Box, специально разработанной для различных категорий коммерческого транспорта.
Как известно, срок службы обычных бортовых источников питания у грузовиков намного ниже, чем у «легковых» аккумуляторов – сказывается повышенная вибрация и тяжелые условия эксплуатации. Так вот, в батареях серии В-Box удалось добиться высокой устойчивости к вибрациям и к глубокому разряду, а заодно на треть увеличить количество циклов заряда-разряда. Кроме того, разработчиками была решена проблема расслоения электролита, являющаяся одной из основных причин преждевременного отказа грузовых АКБ. Это стало возможным благодаря специальным пластинам (на фото выше) встроенной системы перемешивания электролита.
Электролит никуда не исчезнет
Среди других любопытных «аккумуляторных» экспонатов «Комтранса-2019» стоит отметить серию мощных EFB-аккумуляторов от компании TAB (Словения), спроектированных для большегрузов. Свое обозначение они получили от начальных букв словосочетания Enhanced Flooded Battery, что можно перевести как улучшенные батареи с жидким электролитом. Эти батареи действительно можно считать не только улучшенными, но и лучшими в классе грузовых АКБ.
Судите сами: емкость новинок составляет 225 А*ч, что позволяет легко запускать мощные дизельные моторы магистральных грузовиков даже при крайне низких (до −50 С) температурах. При этом батареи TAB EFB не боятся глубоких разрядов, быстро восстанавливают свою емкость от генератора и к тому же имеют собственную систему перемешивания электролита по аналогии с той, что была описана выше. Кроме того, у EFB-батарей TAB практически к нулю сведено испарение жидкого электролита и более чем на 30% (в сравнении с обычными грузовыми АКБ) увеличен пусковой ток, который на пике достигает 1250 А.
Зачем солярке нужны присадки
Поскольку значительная доля современного коммерческого транспорта ездит на дизтопливе, понятно, что эта особенность не могла не найти свое отражение и на «Комтрансе-2019».Например, на стендах с автохимией, где потребителю предлагают различные топливные присадки. Их актуальность и востребованность на нашем рынке весьма высока, ведь солярка должна удовлетворять большому перечню технических требований, например, по смазывающим свойствам и детонационной стойкости.
В этом плане большой интерес вызвало средство Speed Diesel Zusatz от немецкой Liqui Moly. Это препарат комплексного действия: он увеличивает цетановое число солярки, эффективно смазывает форсунки и ТНВД, нейтрализует конденсат, облегчает пуск дизеля при низких температурах, снижает его шумность.
Не меньший интерес посетителей вызвал и другой топливный препарат от Liqui Moly — антигель Fliess-Fit, при разработке которого учитывались особенности отечественной солярки. У нее, как известно, повышенное содержание серы и парафина, которые ухудшают «энергетические» показатели горючего и его температурные характеристики в зимнее время.
Добавление же немецкого антигеля позволяет намного (до −31º С) снизить температуру, при которой солярка эффективно прокачивается по фильтрам и форсункам. Но это еще не все — в отличие от большинства аналогов, антигель Fliess-Fit существенно улучшает ее смазывающие свойства.