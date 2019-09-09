Audi привезет на Франкфуртский автосалон сразу 30 новинок

Как рассказал один из руководителей автостроителя Хильдегард Вортманн, из 26 авто, что будут показаны на стенде компании, 17 машин публика вживую увидит впервые: до этого большую часть моделей так или иначе уже показали в Сети.

Итак, полноценная премьера ожидает Audi RS 7 Sportback: «заряженное» четырехдверное купе начали тестировать еще в 2017 году. По некоторым данным, авто вооружат четырехлитровым V8 мощностью 600 л. с. Ходят слухи, что модель обзаведется гибридной версией с еще более производительной силовой установкой.

Кроме того, разработчики марки с четырьмя кольцами предвкушают настоящий фурор, который должен произвести внедорожный электромобиль Audi AI:TRAIL — один из четырех шоукаров, созданных подразделением Audi Design. Предполагается, что прототип с революционной внешностью вооружат двумя электромоторами — по одному на ось.