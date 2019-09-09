Audi привезет на Франкфуртский автосалон сразу 30 новинок

Фото: Audi
До старта Франкфуртского автосалона, куда компания Audi привезет целую колонну новинок, остались считанные часы. Уже 10 сентября публику ждет целая россыпь свежих кроссоверов, «разгоряченных» моделей от Audi Sport, концеп-ткаров и электромобилей. Какие конкретно авто покажут ребята из Ингольштадта, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Как рассказал один из руководителей автостроителя Хильдегард Вортманн, из 26 авто, что будут показаны на стенде компании, 17 машин публика вживую увидит впервые: до этого большую часть моделей так или иначе уже показали в Сети.

Итак, полноценная премьера ожидает Audi RS 7 Sportback: «заряженное» четырехдверное купе начали тестировать еще в 2017 году. По некоторым данным, авто вооружат четырехлитровым V8 мощностью 600 л. с. Ходят слухи, что модель обзаведется гибридной версией с еще более производительной силовой установкой.

Кроме того, разработчики марки с четырьмя кольцами предвкушают настоящий фурор, который должен произвести внедорожный электромобиль Audi AI:TRAIL — один из четырех шоукаров, созданных подразделением Audi Design. Предполагается, что прототип с революционной внешностью вооружат двумя электромоторами — по одному на ось.

На фото Audi RS6 Avant 2020

Выставку посетит квартет электрических прототипов в полном составе: рядом с пока загадочным AI:TRAIL встанут беспилотные Aicon, представленный еще два года назад, и AI:ME, а также гоночный болид Audi e-tron FE06, примеривший новую ливрею и ряд технологических усовершенствований.

Также немцы покажут обновленные Audi A4 и Audi Q7, Audi A1 citycarver повышенной проходимости, Audi Q3 Sportback и универсал Audi RS 6 Avant с 600-сильным движком (да-да, именно такой будет в арсенале RS 7 Sportback), официально показанный еще в августе. О других авто на стенде маркетологи бренда пока не говорят, сохраняя интригу

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9 сентября 2019
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