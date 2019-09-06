Чем российский Nissan Qashqai лучше европейского

Над Nissan Qashqai для российского рынка день и ночь корпели сразу два отделения Nissan Technical Center Europe: одно- в Великобритании, другое — у нас в России. В результате такой групповой формы труда в конструкцию модели внесли множество изменений. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, что конкретно поменяли в машине.
То, что «российский» Qashqai будет иным, можно было догадаться еще несколько лет назад. В 2015 году машину специально готовили под локальную сборку на заводе компании под Санкт-Петербургом. Тогда Qashqai унифицировали со старшим «братом» X-Trail больше, чем, скажем, машину для европейского рынка. У обоих SUV одинаковые панели пола и подвеска. В сравнении с европейскими версиями, колея «наших» Ниссанов шире и это хорошо. Автомобиль с широкой колеей ведет себя на дороге стабильнее.
Технари могут говорить о доработках кроссовера непрерывно, потому как отдали этому делу не один день своей жизни.
— После дорожных испытаний серьезно доработали ходовую часть. Амортизаторы получили иные калибровки, плюс уменьшили жесткость пружин. На 18 мм удлинили буферы-отбойники передних стоек, а так же добавили отбойные пружины в амортизаторах. Все это позволило уменьшить раскачку кузова на дорожных волнах и снизить шумы и вибрации, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» ведущий инженер проекта Nissan Qashqai Сергей Лосев.
Фото: АвтоВзгляд
Не осталось без внимания и рулевое управление. Электроусилитель, а так же система стабилизации (ESP) получили иные настройки. Диаметр стабилизаторов увеличили на 1 мм. Эти решения помогли уменьшить крены в поворотах и повысили информативность рулевого управления.
Прошлый Nissan Qashqai часто журили за шум, потому еще одним направлением «улучшайзинга» стало уменьшение шумов от дороги и шин. Российский кроссовер получил акустическое лобовое стекло, виброгасители панелей пола и целый набор шумоизоляционных матов. Они появились на моторном щите, под панелью приборов, на поле и передних крыльях.
Интересно, что довольно долго выбирали и подходящие шины. В результате остановились на Michelin Primacy 3. По мнению испытателей, такая «обувь» довольно тихая и обладает низким сопротивлением качению.
Наконец, Qashqai «разжился» головным устройством Яндекс.Авто. Да, сегодня этим не удивишь, ведь систему ставят на многие машины. Но у нее есть различия по «железу» и «софту». Та «голова», что стоит на Qashqai имеет 4-ядерный процессор и 2 мегабайта «оперативки». Есть wi-fi модем с предоплаченным на год доступом в интернет.
Пользоваться Яндексом привычно и удобно, но при выезде на машине за границу надо быть начеку. Иначе можно «попасть» на дорогой роуминг. Ведь в «голове» устройства стоит обычная «симка». Такая же как в любом смартфоне или планшете. А карты обновляются автоматически. Отсюда мораль — своевременно подключайте опции, позволяющие не разориться на трафике в роуминге.
Я в очередной раз проехался на «Кашкае», и на сей раз подмосковным дорогам. Могу констатировать, что машина действительно стала тише. Особенно на ровном асфальте. Еду и слышу разве что ветер, гуляющий в зеркалах. Автомобиль, что называется, стал приятнее. Но нет предела совершенству.
Силовой агрегат мощностью 144 силы, как прежде, прожорлив. Все же 12 литров на 100 км по загородным дорогам — это многовато. Да и на 18-дюймовых колесах ощутимо потрясывает на грунтовке. Маркетологи ожидают, что это будет самый «ходовой» размер. А я бы выбрал себе «семнадцатые»…