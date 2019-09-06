Чем российский Nissan Qashqai лучше европейского

То, что «российский» Qashqai будет иным, можно было догадаться еще несколько лет назад. В 2015 году машину специально готовили под локальную сборку на заводе компании под Санкт-Петербургом. Тогда Qashqai унифицировали со старшим «братом» X-Trail больше, чем, скажем, машину для европейского рынка. У обоих SUV одинаковые панели пола и подвеска. В сравнении с европейскими версиями, колея «наших» Ниссанов шире и это хорошо. Автомобиль с широкой колеей ведет себя на дороге стабильнее.

Технари могут говорить о доработках кроссовера непрерывно, потому как отдали этому делу не один день своей жизни.

— После дорожных испытаний серьезно доработали ходовую часть. Амортизаторы получили иные калибровки, плюс уменьшили жесткость пружин. На 18 мм удлинили буферы-отбойники передних стоек, а так же добавили отбойные пружины в амортизаторах. Все это позволило уменьшить раскачку кузова на дорожных волнах и снизить шумы и вибрации, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» ведущий инженер проекта Nissan Qashqai Сергей Лосев.