В Россию приехали обновленный Audi A4, новые Audi SQ8 и RS6

Попрощавшись с «горячей» Audi R8 и «подогретой» Audi TT, немцы решили обновить продуктовую линейку марки, открыв в России продажи не менее, если не более интересных моделей — кроссовера SQ8 и универсала RS6. Вишенкой на торте стал обновленный Audi A4.
Во всяком случае, ходовые испытания новинок проходят на дорогах общего пользования в России. Окутанные в камуфляж автомобили с немецкими регистрационными знаками уже неоднократно успели попасть в объективы журналистов на юге и юго-западе Москвы.
Вопрос «когда же начнутся российские продажи новинок», в официальном представительстве Audi Russia оставили без ответа.
Впрочем, ясно одно — не раньше конца этого года, а то и только в следующем. На домашнем рынке стол заказов откроется осенью.
«Разгоряченный» кроссовер Audi SQ8 вооружен четырехлитровой «восьмеркой» мощностью 435 сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмискоростной «автомат». С таким боекомплектом первую сотню с места SQ8 разменивает за 4,8 секунды, а его пиковая скорость ограничивается отметкой в 250 км/ч.
Бешеный «сарай» куда страшнее — в арсенале Audi RS6 могучий V8 с парой турбин, выдувающих не менее 600 л. с. Похоже, немцы решили выжать все соки из мотора, знакомого нам по Lamborghini Urus и Porsche Panamera.
Что же до более приземленного Audi A4, то переживший рестайлинг седан похвастает шестью моторами, двенадцатью вариантами окраски кузова и новейшим мультимедийным комплексом. Последний, к слову, умеет общаться голосом и рассчитывать маршрут без остановок на светофорах.