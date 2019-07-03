В Россию приехали обновленный Audi A4, новые Audi SQ8 и RS6

Во всяком случае, ходовые испытания новинок проходят на дорогах общего пользования в России. Окутанные в камуфляж автомобили с немецкими регистрационными знаками уже неоднократно успели попасть в объективы журналистов на юге и юго-западе Москвы.

Вопрос «когда же начнутся российские продажи новинок», в официальном представительстве Audi Russia оставили без ответа.

Впрочем, ясно одно — не раньше конца этого года, а то и только в следующем. На домашнем рынке стол заказов откроется осенью.