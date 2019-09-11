Самые популярные автомобили с пробегом в России

В минувшем месяце в России было продано 501 500 авто с пробегом, что на 1,7% выше прошлогодних результатов. Но, стоит отметить, что июль закончился с более внушительной динамикой в 5,4%.

На первое место в хит-параде «вторички» спустя два месяца вернулся хетчбэк ВАЗ-2114 (LADA Samara), пришедшийся по вкусу 12 600 покупателям (-5,8%). Отодвинутый на второе место Ford Focus разошелся тиражом в 12 400 автомобилей (-2,5%). Тройку лидеров замыкает вазовская классика — ВАЗ-2107 — с показателем в 11 200 экземпляров (-1,2%).

На четвертой и пятой строчках прописались две бюджетных корейских модели — Hyundai Solaris, проданный в количестве 10 400 штук (+14,3%) и KIA Rio, ушедший во вторые руки в числе 9800 авто (+20,5%), соответственно.

На шестой позиции, по данным «Автостата», расположилась Toyota Corolla (9611 авто, −0,5%), на седьмой — ВАЗ-2170, называемая еще LADA Priopra (9553 машин, −3,5%). А далее по порядку следуют: ВАЗ-2110 (9005 единиц, −7,4%), внедорожник LADA 4x4 (8205 экземпляров, +4%) и Toyota Camry (7614 седанов, +4,3%). Кстати, август ознаменовался для Camry 400 000-ом по счету проданным новым автомобилем.