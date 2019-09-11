Сколько седанов Toyota Camry было продано в России

Последний летний месяц ознаменовался продажей 400 000-го Toyota Camry. Отсчет ведется с 2002 года, когда модель впервые появилась у российских дилеров. В 2007 году автомобиль начали собирать на заводе бренда под Санкт-Петербургом. С тех пор с конвейера сошло более 300 000 «Кэмри».

Сегодня нашим соотечественникам предложен автомобиль восьмого поколения, приехавший в Россию весной 2018 года. Авто этой генерации разошлось тиражом в 47 000 единиц. Но самой ходовой на сегодняшний день остается седьмая Camry, пришедшаяся по вкусу 198 825 покупателям.

Стоит добавить, что во всероссийском рейтинге продаж новых автомобилей 2019 года «четырехдверка» занимает 12 место с результатом в 22 072 машины (+11,8% относительно прошлого года). И ее доля в сегментах D и Е — внушительные 42,5%.

Напомним, авто для россиян представлено с тремя бензиновыми моторами — на выбор: 2,5-литровым мощностью 150 л. с. и 181-сильным объемом 2,5 л. Оба агрегатированы с шестискоростным «автоматом». Кроме того, в моторной линейке присутствует двигатель на 3,5 л, развивающий 249 «лошадей», работающий вкупе с восьмиступенчатой АКП. Ценник начинается от 1 573 000 рублей.