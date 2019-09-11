Самые популярные грузовые автомобили в России

Фото: KAMAZ
В России за минувший месяц на отечественном рынке было продано около 6600 большегрузных автомобилей. Относительно показателей прошлого года, объемы выросли на 5,6%. Грузовики каких брендов оказались наиболее востребованы в России?
Светлана Ермолаева

Самыми популярным в августе по традиции стали автомобили KAMAZ: в августе на долю продукции Камского автозавода пришлось 35%. Так, грузовики из Набережных Челнов разошлись тиражом в 2300 экземпляров, подняв продажи на 26,6%.

Вторая строчка досталась еще одному российскому автостроителю — GAZ с большим отставанием от лидера закрыла последний летний месяц с результатом в 825 автомобилей (+19,6%). Первую тройку замыкает немецкий MAN: за него рублем проголосовали 446 покупателей (+19,6%).

Четвертое и пятое места, по данным агентства «Автостат», достались шведским маркам — прямым конкурентам Volvo и Scania с продажами в 403 и 370 авто соответственно. И если у первого дела идут в гору (+14,5%), то объемы второго значительно сократились (-26,3%).

Стоит заметить, что прошлый год для Scania в России оказался крайне удачным: производитель реализовал 7181 автомобиль (+17%), обогнав соперника почти на 800 экземпляров. Причем отечественный рынок для компании оказался вторым по объему. Первым стал бразильский.

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11 сентября 2019
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