Стартовала сборка суперэкономичного Skoda Superb

Гибридный Skoda Superb iV приводится в движение 1,4-литровым бензиновым TSI вкупе с электромотором, суммарной мощностью 218 л. с. Полного бака и полностью заряженной аккумуляторной батареи автомобилю хватит на 930 км пути. Только на электротяге такой «Суперб» преодолеет до 56 км.

До запуска продаж новинки придется подождать — авто появится у дилеров в начале 2020 года. Но, увы, в российских шоу-румах гибридного флагмана мы не увидим.

Чтобы начать производство Superb iV, который будет представлен в комплектациях Ambition и Style и в версиях Sportline и L&K, в модернизацию сборочных линий и обучение персонала компании пришлось инвестировать 12 млн. евро.

Напомним, суббренд iV вместе с Superb iV дебютировал в мае в Братиславе. Ранее на Женевском автосалоне перед публикой предстал концепт-кроссовер Skoda Vision iV, задающий вектор развития бренда в строительстве электромобилей..