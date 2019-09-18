Как водители получают штрафы из-за незнания границ перекрестка

Фото https://cdn7.dissolve.com
Все понятия в ПДД требуют конкретных и предельно внятных формулировок. Иначе, как показывает практика, в случае конфликта на дороге их вольная и противоречивая интерпретация порой позволяет виновных считать потерпевшими, а потерпевших — виновными. Почему, например, каждому водителю так важно знать, где начинается и где кончается перекресток, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Прежде всего, напомним, что в соответствии с общими положениями ПДД, перекресток — это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, но таковыми не считаются выезды с прилегающих территорий. Что касается его границ, то они представляют собой «воображаемые линии, соединяющие соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей».

А теперь представьте ситуацию, что впереди затор, вы медленно проехали стоп-линию, и в то же мгновение загорается запрещающий движение сигнал светофора. В таком положении вам крайне важно понять, выехали вы на перекресток или нет. Если граница все-таки пересечена хотя бы передним бампером, при этом вы собираетесь повернуть налево или направо, то вам повезло — у вас есть полное право продолжать маневр, убедившись в его безопасности. Многие водители, зная об этом, ошибочно считают, что перекресток располагается сразу за стоп-линией, и начинают поворот на запрещающий сигнал, рискуя нарваться на штраф в 1000 рублей (ст. 12.12 КоАП).

В свою очередь тех, кто выехал на перекресток в намерении деражать курс прямо, уже ничто не спасет. Пункт 13.2 ПДД запрещает это делать, и им также гразит штраф в размере 1000 рублей (ст. 12.13.1 КоАП).

Еще одна проблема — если перекресток еще впереди, а стоп-линия пересечена, то автомобиль может оказаться стоящим на пешеходной зебре. В мегаполисах это частое явление, когда между стоп-линией и границей перекрестка расположен пешеходный переход. В этом случае сотрудники ГИБДД с удовольствием привлекут водителя по статье 12.19 КоАП, которая предусматривает штраф 1000 рублей, или 3000 «деревянных» в Москве и Санкт-Петербурге.

Если в такой ситуации нарушитель сдаст задним ходом, чтобы убрать машину с «зебры», он отделается малой кровью — его накажут на 500 рублей, хотя такой маневр крайне опасен, поскольку высок риск наезда на пешехода.

Но абсурд заключается в том, что зачастую водителю, сидящему за рулем и следящему за дорожной ситуацией, очень сложно быстро определить «начала закруглений проезжих частей, наиболее удаленные от центра перекрестка». А зимой после снегопада это сделать просто невозможно, так как бордюры скрыты под высокими сугробами.

автоправо, штрафы, суд, группа разбора, ПДД, пешеходы, зебра, КоАП, безопасность дорожного движения
18 сентября 2019
194