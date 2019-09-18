Как водители получают штрафы из-за незнания границ перекрестка

Прежде всего, напомним, что в соответствии с общими положениями ПДД, перекресток — это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, но таковыми не считаются выезды с прилегающих территорий. Что касается его границ, то они представляют собой «воображаемые линии, соединяющие соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей».
А теперь представьте ситуацию, что впереди затор, вы медленно проехали стоп-линию, и в то же мгновение загорается запрещающий движение сигнал светофора. В таком положении вам крайне важно понять, выехали вы на перекресток или нет. Если граница все-таки пересечена хотя бы передним бампером, при этом вы собираетесь повернуть налево или направо, то вам повезло — у вас есть полное право продолжать маневр, убедившись в его безопасности. Многие водители, зная об этом, ошибочно считают, что перекресток располагается сразу за стоп-линией, и начинают поворот на запрещающий сигнал, рискуя нарваться на штраф в 1000 рублей (ст. 12.12 КоАП).