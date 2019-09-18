Как водители получают штрафы из-за незнания границ перекрестка

В свою очередь тех, кто выехал на перекресток в намерении деражать курс прямо, уже ничто не спасет. Пункт 13.2 ПДД запрещает это делать, и им также гразит штраф в размере 1000 рублей (ст. 12.13.1 КоАП).

Еще одна проблема — если перекресток еще впереди, а стоп-линия пересечена, то автомобиль может оказаться стоящим на пешеходной зебре. В мегаполисах это частое явление, когда между стоп-линией и границей перекрестка расположен пешеходный переход. В этом случае сотрудники ГИБДД с удовольствием привлекут водителя по статье 12.19 КоАП, которая предусматривает штраф 1000 рублей, или 3000 «деревянных» в Москве и Санкт-Петербурге.

Если в такой ситуации нарушитель сдаст задним ходом, чтобы убрать машину с «зебры», он отделается малой кровью — его накажут на 500 рублей, хотя такой маневр крайне опасен, поскольку высок риск наезда на пешехода.

Но абсурд заключается в том, что зачастую водителю, сидящему за рулем и следящему за дорожной ситуацией, очень сложно быстро определить «начала закруглений проезжих частей, наиболее удаленные от центра перекрестка». А зимой после снегопада это сделать просто невозможно, так как бордюры скрыты под высокими сугробами.