В Россию приедет новый кроссовер Skoda Kamiq

Российские СМИ растиражировали новость о том, что новый субкомпактный кроссовер Skoda Kamiq до российского рынка вряд ли доберется, зато вполне может вернуться маленький хетчбэк Fabia. Однако эти сведения оказались недостоверными.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель направления PR марки Skoda Тимур Алиев, в сторону Kamiq российский офис пока действительно не заглядывается. Однако перспективы у модели все-таки есть.
— Да, переднеприводная модель была создана для европейцев, но вопрос остается открытым: призрачная вероятность появления этого авто на нашем рынке все же есть… Правда, в необозримом будущем, — подытожил в беседе с корреспондентом «АвтоВзгляда» официальный представитель Skoda Тимур Алиев.
Сейчас в приоритете — вывод в продажу Skoda Karoq. Наследник Yeti пополнит продуктовую линейку марки до конца года и будет собираться на мощностях завода Volkswagen Group в Нижнем Новгороде.
На фото Skoda Karoq
На фото Skoda Fabia
Напомним, что «Карок» в Европе продается уже около двух лет, а к россиянам «паркетник» задержалсяв связи с подготовкой к локализации.
Кроме того, чехи собираются предтавить новый Skoda Rapid, самую популярную модель бренда на нашем рынке. Ожидается, что «бюджетник» свежей генерации появится в 2020 году.
А вот Fabia, помахавшая ручкой россиянам еще в 2014 году, вряд ли вернется в ближайшее время. «Рапид» в полной мере покрывает потребности покупателей. К тому же, он выполнен в более востребованном, да и стильном нежели хетчбэк, кузове лифтбэк.