В Россию приедет новый кроссовер Skoda Kamiq

Напомним, что «Карок» в Европе продается уже около двух лет, а к россиянам «паркетник» задержалсяв связи с подготовкой к локализации.

Кроме того, чехи собираются предтавить новый Skoda Rapid, самую популярную модель бренда на нашем рынке. Ожидается, что «бюджетник» свежей генерации появится в 2020 году.

А вот Fabia, помахавшая ручкой россиянам еще в 2014 году, вряд ли вернется в ближайшее время. «Рапид» в полной мере покрывает потребности покупателей. К тому же, он выполнен в более востребованном, да и стильном нежели хетчбэк, кузове лифтбэк.