Зачем Mercedes-Benz отказывается от привычных моторов

Во всяком случае, об этом немецкому изданию Auto Motor und Sport рассказал глава департамента разработок Daimler AG, Маркус Шефер. Топ-менеджер пояснил, что согласно стратегии компании, на первый план выходят именно машины на альтернативных источниках энергии. Такие как электромобили. Хотя, в стратегии возможны и корректировки.

То есть можно надеяться, что ДВС все же будут уделять необходимое внимание. Скажем, в производстве легкой коммерческой техники.

Так, на презентации нового поколения V-класса, главный инженер среднеразмерных фургонов Mercedes-Benz Андреас Хассельвандер рассказал, что дизель для легкой коммерческой техники — оптимальный вариант. Так что он никуда не денется. А в будущем появятся и дизель-электрические вэны, которые будут еще экономичней.

Напомним, что линейка электромобилей Mercedes-Benz и так довольно широка. В ней есть кроссовер EQC, электрический фургон e-Vito, седан EQS и «малыш» Smart.