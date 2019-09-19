Новый Mitsubishi ASX и еще три кроссовера, которые скоро приедут в Россию

Mitsubishi ASX

Впервые этот японский кроссовер показали еще в 2010 году, так что его можно считать старожилом рынка. И вот к выходу готовится очередная рестайлинговая версия. Внешних изменений у обновленного ASX куда больше, чем по технике. Передняя часть напоминает пикап L200, а сзади появился новый бампер. В центре передней панели разместили 8-дюймовый дисплей — взамен 7-дюймового и теперь на нем можно просматривать видео, загруженное через USB-накопитель.

В России обновленный ASX будут продавать с бензиновым мотором объемом 2 л и мощностью 150 л. с. Привод — передний или полный.