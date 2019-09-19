Новый Mitsubishi ASX и еще три кроссовера, которые скоро приедут в Россию

Целая россыпь новых кроссоверов — от дешевого компактного «китайца» до огромного и дорогущего «американца», готовятся приехать в салоны наших автодилеров уже этой осенью и в начале зимы. Будет из чего выбирать.
Впервые этот японский кроссовер показали еще в 2010 году, так что его можно считать старожилом рынка. И вот к выходу готовится очередная рестайлинговая версия. Внешних изменений у обновленного ASX куда больше, чем по технике. Передняя часть напоминает пикап L200, а сзади появился новый бампер. В центре передней панели разместили 8-дюймовый дисплей — взамен 7-дюймового и теперь на нем можно просматривать видео, загруженное через USB-накопитель.
В России обновленный ASX будут продавать с бензиновым мотором объемом 2 л и мощностью 150 л. с. Привод — передний или полный.
Mitsubishi ASX
Skoda Karoq
Skoda Karoq
Кроссовер придет на смену Skoda Yeti, который ушел с российского рынка несколько лет назад. Тем самым брешь в модельном ряду бренда будет закрыта. А пока за самое популярное направление SUV в России у «Шкоды» отвечает только крупный и довольно дорогой Kodiaq, а «народной» модели нет.
Skoda Karoq представляет собой пятиместный кроссовер с довольно просторным багажником. Схема подвесок стандартна для машин такого класса — спереди Мак-Ферсон, сзади — упругая балка. Гамма силовых агрегатов пока неизвестна, поэтому, предположим, самым популярным в ней будет наддувный бензиновый мотор объемом 1,4 литра и мощностью 150 л. с.
Этот яркий кроссовер — самый компактный в модельном ряду китайской компании Dongfeng. Габариты автомобиля — 4195 х 1780 х 1622 мм. В России его представили еще в декабре прошлого года. Затем началась сертификация и вот новичок рынка уже готов дебютировать в автосалонах. Под капотом DFM AX4 работает бензиновый 1,6-литровый атмосферник мощностью 117 л. с. Позже может появиться и наддувный 133-сильный мотор, объемом 1,4 л. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только передний, что для небольшого городского SUV вполне оправдано.
Cadillac XT6
В модельном ряду бренда этот кроссовер встанет между среднеразмерным XT5 и огромным Escalade. Уже в базовой комплектации у машины будут три ряда кресел.
Cadillac XT6 можно заказать с кожаным салоном, премиальной аудиосистемой Bose Performance Series с 14 динамиками, а у кресел будет вентиляция и подогрев. В качетсве опций предложат систему ночного видения и адаптивный круиз-контроль. Двигатель заявлен только один — атмосферный V6 объемом 3,6 л и мощностью 314 л. с. с функцией отключения двух цилиндров. Коробка передач тоже одна — девятиступенчатый «автомат».