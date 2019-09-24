В России будут собирать узбекский Chevrolet Spark

— В настоящее время двусторонняя рабочая группа прорабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) по Карачаево-Черкесии, стараемся просчитать так, чтобы проект окупился, а производимые там автомобили были конкурентоспособными и доступными по цене, — заявил председатель правления компании «Узавтосаноат» Бахтиер Умурзаков. По его словам, речь идет о модели, известной в нашей стране под названиями Chevrolet Spark и Ravon R2.

Правда, сходить с черкесской сборочной линии она будет под названием Atlas. Ожидается, что первые «Атласы» будут собраны в России в первом квартале будущего года.

– После того как будет подготовлено ТЭО, необходимо будет получить разрешение компании General Motors, представители которой должны убедиться, что условия Карачаево-Черкесии соответствуют для качественной крупноблочной сборки, — пояснил Умурзаков ТАСС.