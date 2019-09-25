Объявлена дата премьеры нового кроссовера от Mazda

Поклонников японского автопрома на домашней для Mazda выставке ожидает дебют первого серийного электрокара бренда. Почти никаких подробностей о новинке автостроитель пока не сообщает.

Известно лишь, что авто, работающее от батареек, получит дизайн в фирменной стилистике Kodo. К слову, в том же ключе выполнены недавно запущенные в продажу новые седан и хетчбэк Mazda3.

Добавим, что японцы обещают объявить о старте продаж обновленных родстера Mazda MX-5 и среднеразмерного кроссовера CX-8. Впрочем, ни один, ни второй на российском рынке не представлены.

Еще на стенде бренда будут выставлены и актуальные модели: новая «Матрешка» в четырехдверном и пятидверном вариантах, а также «паркетники» CX-30 и CX-5. Кстати, последний пошедшей весной пережил рестайлинг для России (именно для россиян обновление стало первым после выхода авто второго поколения).