Объявлена дата премьеры нового кроссовера от Mazda

Фото: Mazda
На автосалон в Токио, стартующий для публики 25 октября, компания Mazda привезет несколько новинок. Правда, не факт, что они достанутся нашему брату.
Светлана Ермолаева

Поклонников японского автопрома на домашней для Mazda выставке ожидает дебют первого серийного электрокара бренда. Почти никаких подробностей о новинке автостроитель пока не сообщает.

Известно лишь, что авто, работающее от батареек, получит дизайн в фирменной стилистике Kodo. К слову, в том же ключе выполнены недавно запущенные в продажу новые седан и хетчбэк Mazda3.

Добавим, что японцы обещают объявить о старте продаж обновленных родстера Mazda MX-5 и среднеразмерного кроссовера CX-8. Впрочем, ни один, ни второй на российском рынке не представлены.

Еще на стенде бренда будут выставлены и актуальные модели: новая «Матрешка» в четырехдверном и пятидверном вариантах, а также «паркетники» CX-30 и CX-5. Кстати, последний пошедшей весной пережил рестайлинг для России (именно для россиян обновление стало первым после выхода авто второго поколения).

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25 сентября 2019
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