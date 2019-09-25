«Гелик» Александра Кокорина 40 раз нарушил ПДД, пока футболист сидел в тюрьме

Как оказалось, за рулем тюнингового Gelandewagen все это время каталась возлюбленная осужденного. Шикарная блондинка Дарья Валитова неоднократно игнорировала требования знаков и дорожной разметки, превышала скорость и объезжала пробки по полосе, выделенной для движения общественного транспорта.

К моменту выхода Александра Кокорина из колонии, на нем скопилось штрафов на общую сумму свыше 30 000 рублей.