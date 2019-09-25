«Гелик» Александра Кокорина 40 раз нарушил ПДД, пока футболист сидел в тюрьме

В то время, как скандальный футболист Александр Кокорин отбывал назначенное судом наказание в местах лишения свободы, дорогостоящий Mercedes-Benz G-класса, принадлежащий спортсмену, насобирал кучу штрафов на несколько десятков тысяч рублей.
Как оказалось, за рулем тюнингового Gelandewagen все это время каталась возлюбленная осужденного. Шикарная блондинка Дарья Валитова неоднократно игнорировала требования знаков и дорожной разметки, превышала скорость и объезжала пробки по полосе, выделенной для движения общественного транспорта.
К моменту выхода Александра Кокорина из колонии, на нем скопилось штрафов на общую сумму свыше 30 000 рублей.
Впрочем, для футболиста подобные суммы являются крошечными. Как известно, обладатель нескольких роскошных иномарок, включая люксовый суперкар лимитированной серии, не очень-то ограничивает себя в деньгах.
Общественность не забыла, как вместе со своим подельником Павлом Мамаевым, спортсмен устроил пышную вечеринку в Монте-Карло, потратив более 250 00 евро на шампанское для себя и посетителей местного клуба. К слову, там же с игроками «Зенита» и «Краснодара» отдыхали и их дамы сердца. Находясь, судя по всему, в изрядном подпитии, Дарья Валитова и Алана Мамаева нескромно танцевали прямо на диванах заведения.