Названы рублевые цены на новый седан Mazda3

Для отечественных покупателей Mazda3 седьмого поколения в кузове седан вооружили безальтернативным 1,5-литровым мотором Skyactiv-G мощностью 120 л. с., выступающим с шестиступенчатым «автоматом». Текущий прайс на «матрешку» в четырехдверном исполнении стартует от 1 603 000 рублей. При том, что летом речь шла о 1 570 000.

Доукомплектовать авто можно двумя пакетами дополнительных опций. В первый — за 18 000 рублей — входят подогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне «дворников». Второй, включающий оборудование из первого, а также бесключевой доступ, центральное зеркало с автоматическим затемнением, парктроники и камеру заднего вида, обойдется в 66 000 «целковых».