Названы рублевые цены на новый седан Mazda3

Японцы объявили актуальные российские цены на новую четырехдверную Mazda3, примерившую новую платформу и получившую в распоряжение всего один мотор. Правда, сегодня седан оценивается несколько дороже, чем было объявлено ранее. Продажи авто стартуют 1 октября.
Для отечественных покупателей Mazda3 седьмого поколения в кузове седан вооружили безальтернативным 1,5-литровым мотором Skyactiv-G мощностью 120 л. с., выступающим с шестиступенчатым «автоматом». Текущий прайс на «матрешку» в четырехдверном исполнении стартует от 1 603 000 рублей. При том, что летом речь шла о 1 570 000.
Доукомплектовать авто можно двумя пакетами дополнительных опций. В первый — за 18 000 рублей — входят подогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне «дворников». Второй, включающий оборудование из первого, а также бесключевой доступ, центральное зеркало с автоматическим затемнением, парктроники и камеру заднего вида, обойдется в 66 000 «целковых».
Стоит напомнить, что Mazda3 свежей генерации в кузове хетчбэк предлагает два движка — на выбор: помимо вышеупомянутого на 120 «лошадей», есть еще и 150-сильный объемом 2 л. Как седан, так и «пятидверка» оснащены усовершенствованной системой G-Vectoring Control Plus, умеющей менять тягу мотора, реагируя на интенсивность поворотов руля, а также скорость и ускорение авто.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», модели в обеих модификациях доступен двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и 8,8-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса. Кроме того, новинка может похвастать «проекционником» на лобовом стекле и светодиодным освещением.