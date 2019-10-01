Как недорого построить машину своими силами

Кит-кары известны с самой зари автомобилестроения. Для компаний было дешевле произвести детали машины по отдельности, а сборку и настройку повесить на конечного покупателя. Сегодня автомобили масс-маркета так уже, конечно, не делают, но комплекты для сборки все еще производят небольшие конторы, в основном делая упор на спортивные авто.
С нуля обычно проектируют кузов и подвеску, а трансмиссию, двигатель и колеса берут от серийных моделей. Зачастую делают реплики известных авто — Lamborghini, McLaren (они и сами когда-то делали кит-кары для потребителей), Lotus. Самый известный и копируемый кит кар — реплика AC Cobra. Производство подобных комплектов есть по всему миру, десятки компаний делают как дешевые модели, так и комплекты, которые по стоимости могут сравниться с премиум-сегментом.
В комплект поставки обычно не входит двигатель и коробка, их надо докупать отдельно. Благо, что у американских автопроизводителей двигатель можно купить напрямую, это называется crate engine, близкий перевод — двигатель из коробки. Причем тот же Chevrolet предлагает как двигатели 50-х годов, так и самые современные — LS9 от Corvette ZR1, к примеру.
Рассмотрим стоимость покупки на примере американской компании Factory Five и реплику AC Cobra. Полный комплект и сторонняя покупка 5-литрового V8 от Ford вместе с трансмиссией встанет примерно в 60 000 долларов. Переправка в Россию контейнером по морю и растаможка — около 15 000 долларов. Если доставлять самолетом — то и все 30 000. В конце останется только комплект собрать (самостоятельно или заказать сборку в сервисе). Но в итоге самое сложное здесь даже не сборка автомобиля, а постановка его на учет и сертификация в ГИБДД — и сегодня дело это очень непростое и без гарантии на успех.
В России тоже производят кит-кары — например компания DK Racing. Единственная ее модель Shortcut (отдаленно напоминающая Lotus 7) со всеми деталями для сборки стоит чуть более 1 млн. рублей. Основные узлы — двигатель и трансмиссия от ВАЗ. Впрочем — это довольно бюджетный кит-кар, а если не нравится двигатель и трансмиссия — можно взять комплект без него и поставить то, чего душа потребует.
Кит-кар — это, скорее, набор для хобби. Здесь нет четких рамок, в которые можно уложиться. По желанию клиента, компании-производители могут усовершенствовать конструкцию как угодно, при этом и сам клиент может доработать модель, как ему заблагорассудится. Стоит ли брать кит-кар? Только если вы болеете автомобилями и получаете удовольствие от сборки. Но в любом случае, удовольствие это не из дешевых.