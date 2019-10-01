Как недорого построить машину своими силами

Кит-кары известны с самой зари автомобилестроения. Для компаний было дешевле произвести детали машины по отдельности, а сборку и настройку повесить на конечного покупателя. Сегодня автомобили масс-маркета так уже, конечно, не делают, но комплекты для сборки все еще производят небольшие конторы, в основном делая упор на спортивные авто.

С нуля обычно проектируют кузов и подвеску, а трансмиссию, двигатель и колеса берут от серийных моделей. Зачастую делают реплики известных авто — Lamborghini, McLaren (они и сами когда-то делали кит-кары для потребителей), Lotus. Самый известный и копируемый кит кар — реплика AC Cobra. Производство подобных комплектов есть по всему миру, десятки компаний делают как дешевые модели, так и комплекты, которые по стоимости могут сравниться с премиум-сегментом.