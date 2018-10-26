3 примера самого опасного автотюнинга в России

Сколько не запрещай, а самоделкины, кулибины и прочие спортсмены и ныне там. На всех дорогах страны. Заложено это в подсознании или пришло из детства, от бедности или от богатства, но факт остается фактом: дорабатывать свой автомобиль мы любим и регулярно практикуем. О самых страшных видах тюнинга — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Модное в девяностых слово «тюнинг» расползлось на несколько направлений: Россия узнала «шейвинг», «стайлинг», JDM, DUB и много других страшных слов.
Ароматизатор воздуха и видеорегистратор, новая магнитола и красивые колесные диски заводского производства и типоразмера не принесут проблем. Даже многострадальный спойлер не приведет ни к чему, кроме увеличения мощности автомобиля, пусть только и в моральном смысле.
Но есть и другие, куда менее позитивные примеры самостоятельного инжиниринга. То, что в Старом и Новом свете создается исключительно для поездок на определенные мероприятия или выезды выходного дня, у нас интегрируется в единственный автомобиль. Интегрируется частично и кустарно. Как результат — драма без счастливого конца.
БАРАНКА НЕ ДЛЯ БАРАНОВ
Рулевое колесо сегодня — многофункциональный узел автомобиля, в котором заложено огромное количество разработок, связанных с безопасностью. В него устанавливают подушку безопасности, обод при аварии деформируется строго заложенным образом, сохраняя жизнь и здоровье водителя. Над «хватом» и диаметром работают инженеры, создавая удобную и безопасную «баранку».
Впрочем, это не мешает умельцам выделиться, установив в салон своего автомобиля нечто «спортивное». Меньший диаметр влияет на маневренность авто, крепления этого чуда китайской народной мысли не выдерживают нагрузок и слетают, а средств пассивной безопасности не предусмотрено в принципе. Зато внешний вид добавляет сразу десяток лошадиных сил!
Цена удовольствия — несколько тысяч и переломанные ребра даже при мелком столкновении. Ведь, как показывает практика, использование ремней безопасности сокращает у «гонки» нужный эффект от установки спортивного руля.
Заменить тормозные механизмы на более совершенные и мощные стоит дорого, требует специальных знаний и оборудования. А вот нахлобучить на суппорты пластиковые накладки с надписью Brembo (иногда Rembo или «Брембо») — дешево и сердито! Рынки пестрят огромным спектром предложений по цветам и моделям, уровнем проработки и качеству изготовления.
Жаль, что юный тюнингер забывает о двух немаловажных аспектах: тормозная система нуждается в постоянном притоке воздуха для охлаждения, а пластик имеет очень низкую жаростойкость.
В тандеме эффект получается сногсшибательный: тормоза раскаляются, накладка плавится, суппорт заклинивает. Машина теряет управление и отправляется в свободный полет. Уровень мастерства пилота, как правило, недостаточный, а скорость — высокая. В лучшем случае — долгий ремонт машины. В худшем — больница или кормежка для червей.
ТРОН МЕЧТЫ
Автомобильные сидения разрабатываются с учетом систем активной и пассивной безопасности каждого автомобиля. Производители тратят миллионы, проводят испытания и тесты, но удовлетворить молодого и амбициозного водителя зачастую не могут.
На смену оригинальному, адаптированному и безопасному креслу приходит спортивный «ковш»: кресло с каркасом безопасности, которое намертво прикручивается к полу. Производится и выставляется индивидуально под каждого пилота.
Есть, правда, несколько «но»: во-первых, ковш подразумевает наличие каркаса и четырехточечного ремня безопасности. Во-вторых, настоящий спортивный «трон» стоит немалых денег и, как уже было упомянуто, делается под фигуру и посадку конкретного человека. К тому же, нужна дополнительная адаптация машины. Сложно, дорого, требует времени и сил. Но есть решение: китайский аналог!
Умельцы «глушат» датчики подушек безопасности, и монтируют дешевку саморезами к днищу авто. Выглядит на пять баллов, моральная мощность вырастает выше неба, клиент доволен. Одна беда: в случае ДТП незадачливый водитель вылетает на дорогу прямиком через лобовое стекло. Саморезы для гипсокартона, как вы понимаете, не самое надежное крепежное средство.
Про неправильную посадку, которая, нарушая координацию движения, значительно стесняет водителя; большие «уши», которые должны держать голову в шлеме, а на деле полностью перекрывают боковой обзор и прочее лучше не говорить. Хотя скажем: все это выдается в комплекте!
ПОНТЫ ИЛИ ЖИЗНЬ
Задумываясь над модернизацией своей машины, вспомните об инженерах, которыми восторгается весь мир. Которым доверяют миллионы людей по всему земному шару. Которые на деле доказали свою профпригодность и профессионализм. Которые разработали и создали ваш автомобиль. Вы уже получили лучшее из возможного. Остановитесь на освежителе воздуха и магнитоле. Остановитесь вовремя!