3 примера самого опасного автотюнинга в России

Модное в девяностых слово «тюнинг» расползлось на несколько направлений: Россия узнала «шейвинг», «стайлинг», JDM, DUB и много других страшных слов.

Ароматизатор воздуха и видеорегистратор, новая магнитола и красивые колесные диски заводского производства и типоразмера не принесут проблем. Даже многострадальный спойлер не приведет ни к чему, кроме увеличения мощности автомобиля, пусть только и в моральном смысле.

Но есть и другие, куда менее позитивные примеры самостоятельного инжиниринга. То, что в Старом и Новом свете создается исключительно для поездок на определенные мероприятия или выезды выходного дня, у нас интегрируется в единственный автомобиль. Интегрируется частично и кустарно. Как результат — драма без счастливого конца.