Последние подробности о новой KIA Optima

Данными о KIA Optima пятой генерации поделилось корейское издание TheKoreanCarBlog. Журналисты рассказали, что разработчики заменят семиступенчатую роботизированную коробку передач на восьмискоростную. В парку к ней встанет бензиновая «четверка» объемом 2,5 л.

От моторов на 2 и 2,4 л, что находятся на вооружении модели сегодня, производитель откажется: они недостаточно экологичны для европейского рынка. По предварительным данным, в производство новинку запустят в первом квартале 2020 года.

Стоит напомнить, что корейцы работают над системой полного привода для «Оптимы». О том, что в компании задумались о колесной формуле 4x4 для седана еще в апреле рассказал глава отдела маркетинга KIA Орт Хедрик. Такая «четырехдверка» определенно выиграет у своих прямых конкурентов — Toyota Camry и Mazda6, предлагающие только передний привод.