Почему российский автомобильный рынок поднялся на второе место в Европе

Лидером по сбыту автомобилей, впрочем, как и всегда, стала Германия, где дилеры отдали в руки покупателей 313 747 машин, опустив продажи на 0,8% относительно прошлогодних показателей. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные ассоциаций европейских автостроителей.

Если в рейтинге стран Европы учитывать и российские продажи, то отечественный рынок, где было реализовано около 135 000 «легковушек», занимает вторую строчку. На третьем месте расположилась Франция с результатом в 129 259 машин (-14,1%). На четвертую позицию встало Соединенное Королевство (92 673 авто, −1,6%). Пятерку лидеров замыкает Италия (88 939 машин, −3,1%). А за ним следует испанский рынок (74 490 единиц, −30,8%).

Стоит отметить, что Россия, обычно занимающая пятое и изредка четвертое места, на фоне затянувшегося пикирования продаж, смогла встать на вторую строчку только благодаря сезонным падениям продаж в странах ЕС. Так что сентябрь, когда люди возвращаются из отпусков, потихоньку втягиваясь в свою обыденную жизнь, расставит все на свои места.