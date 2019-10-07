Что будет, если стащить шоколадку в магазинчике при АЗС

– Прихвачу-ка я незаметно, еще и жвачку (шоколадку, журнальчик и тому подобное) — в дороге пригодится, а магазин не обеднеет, — примерно так думает большинство вороватых посетителей бензоколонок.

Чтобы сразу расставить правовые точки над «ё» скажем, что подобное действие на юридическом языке называется «тайное хищение чужого имущества», то есть — кража. В Уголовном кодексе соответствующая статья носит номер 158 и подробно расписывает наказания за различные разновидности краж. Суровость кары за подобное нарушения закона напрямую зависит от стоимости похищенного. Но, увы, в случае кражи товара на сумму менее 2500 рублей, УК вообще не работает!

Тут действует исключительно статья 7.27 КоАП — «Мелкое хищение». Бывает, что человека поймала с поличным на краже шоколадки администрация или «охранник» торговой точки и пытается припугнуть его вызовом полиции, неизбежным уголовным делом, судом и тюрьмой — чтобы он «возместил ущерб» заведению в десятикратным, например, размере.

Это все самоуправство и самое настоящее вымогательство. Когда приедет наряд полиции, на воришку лишь составят протокол и выпишут штраф.