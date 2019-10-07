Что будет, если стащить шоколадку в магазинчике при АЗС

– Прихвачу-ка я незаметно, еще и жвачку (шоколадку, журнальчик и тому подобное) — в дороге пригодится, а магазин не обеднеет, — примерно так думает большинство вороватых посетителей бензоколонок.
Чтобы сразу расставить правовые точки над «ё» скажем, что подобное действие на юридическом языке называется «тайное хищение чужого имущества», то есть — кража. В Уголовном кодексе соответствующая статья носит номер 158 и подробно расписывает наказания за различные разновидности краж. Суровость кары за подобное нарушения закона напрямую зависит от стоимости похищенного. Но, увы, в случае кражи товара на сумму менее 2500 рублей, УК вообще не работает!
Тут действует исключительно статья 7.27 КоАП — «Мелкое хищение». Бывает, что человека поймала с поличным на краже шоколадки администрация или «охранник» торговой точки и пытается припугнуть его вызовом полиции, неизбежным уголовным делом, судом и тюрьмой — чтобы он «возместил ущерб» заведению в десятикратным, например, размере.
Это все самоуправство и самое настоящее вымогательство. Когда приедет наряд полиции, на воришку лишь составят протокол и выпишут штраф.
Если сумма украденного меньше 1000 рублей, то его размер будет равен пятикратной стоимости похищенного товара, но не менее 1000 рублей. Когда «сперто» на 1000—2500 рублей, то штраф тут тоже положен в пятикратном размере, но не менее 3000 рублей. Это если дело дошло до вызова полиции.
На практике же, персонал АЗС, скорее всего, предложит застуканному за мелким воровством водителю просто оплатить или вернуть невзначай прихваченный товар и катиться на все четыре стороны. Ну а если кража шоколадки-жвачки обнаружится лишь когда воришки уже и след простыл, то искать-ловить его вряд ли кто-то будет.
Но даже в случае явления наряда ППС на месте прступления, никто «план Перехват» из-за подобной ерунды объявлять не станет. А Административное дело по 7.27 КоАП если и будет заведено (что крайне маловероятно), полицейскому дознавателю все равно придется закрывать его через два месяца — как того требует процессуальное законодательство. Пусть даже в нем будут запротоколированы госномер машины воришки и видеозапись его преступления.
Все вышесказанное не означает, что все желающие могут спокойно таскать с полок магазинчиков при АЗС все, что ни приглянется. Просто в случае чего не удивляйтесь повышенной агрессии сотрудников бензоколонки, когда они заподозрят вас в краже пачки печенок…